La idea del puente sobre la ría para la variante de Viveiro quedó descartada

El grupo independiente Por Viveiro sacó adelante su moción para impulsar el PXOM con el apoyo de los demás grupos de la oposición y la abstención del gobierno socialista, que defiende que nunca estuvo parado en este asunto. En el debate de esta moción se aludió a que el documento incluye el trazado de la variante de la VAC que había aprobado en su día la Xunta y que el proyecto del puente sobre la ría había quedado descartado.

Fue la concejala de Son Viveiro, María José Basanta, quien pidió que se la informase sobre este asunto, al no participar en una reunión que hubo en verano con la Axencia Galega de Infraestruturas (Axi) con técnicos, gobierno y portavoces municipales para sacar adelante el PXOM, donde se decidieron distintas cuestiones, entre ellas la de dejar de lado la idea del puente. Desde el gobierno municipal explican que para poder avanzar en el PXOM tenía que quedar plasmado un trazado y "seguramente haya modificaciones" en este, que en su día tuvo una fuerte oposición de los vecinos de la parroquia de Magazos.

La moción de Por Viveiro demandaba una reunión inmediata de la comisión de seguimiento municipal y dar traslado de la moción a Augas de Galicia, la Axi y la Diputación, al ser las administraciones con informes sectoriales pendientes para la aprobación definitiva del documento. "Logo de 20 anos de goberno socialista, está claro que o suspenso na súa xestión do urbanismo de Viveiro é total e innegable", decía el portavoz, Bernardo Fraga, que acusaba al PSOE y también al PP de no presionar ante la Xunta para impulsar el documento.

La alcaldesa, María Loureiro, defendió que "a imaxe que se quere dar desde Por Viveiro non é real. Non é certo que non teñamos interese en aprobar o PXOM", dijo, pues son conscientes "da importancia que ten para o municipio". Recordó que se realizaron distintas reuniones, que ella misma exigió agilidad al anterior presidente de la Xunta y avanzó que el equipo redactor está terminando las correcciones para enviar la documentación final a la Axi esta misma semana. Añade que cuando Infraestruturas responda remitirán el documento íntegro a Augas y a la Diputación, cuyos informes "xa están consensuados" con el Concello.

El portavoz del PP, Óscar Rodríguez, considera "inaudita a incapacidade dos gobernos socialistas de Viveiro para dotar ao concello dun planeamento urbanístico acorde ás necesidades do municipio". Añadió que el desarrollo del concello está "bloqueado" por la falta de este documento, "do que non se sabe nada". "O sector da construción está parado e son moitos os veciños que sofren as consecuencias da falta de desenvolvemento nos barrios", como los de la zona alta de A Misericordia, dice Rodríguez, que en el pleno habló de "erros de bulto" por parte de la empresa redactora que provocaron retrasos en el proyecto.

La portavoz del BNG, Míriam Bermúdez, manifestó que cuando en 2020 se votó continuar con la tramitación del documento hubiera sido mejor iniciar uno nuevo, pues no estaba "axustado á norma actual" y eso obligó a un ingente trabajo a los técnicos. Desde Son Viveiro Basanta instó a "deixar de lado os intereses políticos e pensar nos intereses de Viveiro".