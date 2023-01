Idea insiste en pedir la subrogación de la residencia de Foz con el apoyo de 102 familiares y la plantilla

La empresa Idea, de la que es filial Servicios Sanitarios de Galicia S.L. que hasta el pasado lunes gestionaba la residencia de Foz, anunció este jueves que volvió a remitir de manera telemática al Concello un escrito, en el que cuenta con el apoyo de 102 familiares de usuarios y de la totalidad de la plantilla, integrada por 40 personas, en el que solicita de nuevo que el Concello designe el nuevo titular del servicio para proceder a la subrogación. "No hacerlo solo lleva a la indefensión de esta empresa y, sobre todo, de los trabajadores, los residentes y las familias de estos", indican desde la empresa, que da un plazo de 24 horas para obtener una respuesta.

Asimismo, en el mismo escrito Idea presenta una oferta en la que ofrece su "ayuda" al nuevo titular del servicio mediante una gestión externalizada. "El único y verdadero objetivo de esta propuesta es garantizar la calidad y servicio asistencial a los residentes en este periodo de transición", indican y subrayan que para esta gestión como un proveedor más, se necesita que previamente haya una subrogación del servicio.

En este sentido, desde Idea subrayan que la subrogación y la oferta de gestión externa son independientes y que lo verdaderamente urgente es la subrogación "ante la indefensión que está provocando". En el caso de que su propuesta de gestión externa no sea aceptada, la empresa asegura que retirará las cosas que "legítimamente" son suyas como las licencias informáticas o cierto mobiliario.

Desde la firma aseguran también que "en caso de no haber respuesta" a este escrito entenderá que "es el Concello quien debe inmediatamente asumir la titularidad del centro y proceder a la subrogación de los trabajadores" y que "seguirá ofreciendo" su colaboración con la gestión externa. "La asunción por el Concello de la titularidad y subrogación es una práctica admitida en derecho y administrativamente viable que ya han llevado a cabo otras administraciones, que no será necesario informe de viabilidad alguno, puesto el Ayuntamiento asumirá ingresos y gastos", explican.

La propuesta de Idea como proveedor de servicios externo, que figura anexa al escrito presentado ayer, fija un precio por este servicio del 6% de los ingresos de la residencia. Además la propuesta está sujeta a que el Concello debe abonarle las inversiones realizadas para la puesta en marcha de las instalaciones y que ascienden a 20.000 euros. "Idea está absolutamente convencida que, dado el grado de alta satisfacción general con el servicio que ha prestado como concesionaria, tanto de las familias, los trabajadores y como del propio Concello no habrá impedimento para que el Concello apruebe la suscripción del presente acuerdo en pleno extraordinario en los próximos dos días. Si no se produce tal acuerdo Idea entenderá que el Concello prefiere no contar con sus servicios, lo cual es totalmente lícito y legítimo", indican.

Idea también mostró su malestar ante el informe de viabilidad presentado por el Concello que, dijo, es "totalmente incorrecto y presentando deficiencias graves fue encargado por el Concello el 11 de enero, cinco días antes de la finalización del plazo y en clara incoherencia con lo expresado por el alcalde, que indicó en diciembre que ya estaba encargado". "Pese a que la compensación a favor de Idea contemplada en el informe es superior a la oferta de gestión externalizada, Idea ya ha rechazado de plano el informe", indican desde la firma.

Además con respecto a la compensación económica que solicita por el contrato ya finalizado el día 16 y que cifra en 300.000 euros, desde la dirección general de la firma aseguran que seguirán "los cauces legales" para reclamar la compensación económica y daños y perjuicios.

El alcalde asegura que el servicio seguirá funcionando "como ata agora"

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, aseguró este jueves que desde el Concelo siguen trabajando para dar solución a esta situación y se mantuvo en la misma postura que tiene desde el principio del conflicto subrayando que "o servizo na residencia seguirá funcionando como ata o de agora".

Formalizado el convenio con la Xunta

La Xunta y el Concello firmaron ayer el convenio de colaboración para la ampliación durante cuatro años de la cesión del edificio de la residencia, cuya gestión sigue siendo municipal. "Este acrodo ten efectos desde antonte, martes 17, día no que expirou o anterior protocolo, e garante a continuidade do servizos nas mesmas condicións que ata o de agora", aseguran desde la consellería. Este convenio podrá prorogarse por otros cuatro años por acuerdo de las partes y prevé estudiar la situación patrimonial del inmueble para posibilitar la transmisión de la propiedad al Concello.