Idea continuará con la gestión de la residencia y el centro de día de Foz

La situación desencadenada en la residencia de Foz tras la finalización del contrato de gestión el pasado día 16 y la renuncia de la empresa concesionaria a continuar con el servicio parece estar tocando a su fin. Todo parece indicar que la empresa Servicios Sociosanitarios de Galicia S.L., filial de Idea, continuará con la gestión de las instalaciones tras aceptar la compensación económica mensual de 26.000 euros propuesta por el Concello en su última comunicación y basada en el estudio económico que ha realizado previamente. Lo hará mientras la nueva licitación no se resuelve. Eso sí, los nuevos términos deben ser aprobados por el pleno que se celebra este jueves, algo que previsiblemente sucederá.

A este respecto se pronunciaba este miércoles el alcalde, Fran Cajoto, asegurando que la empresa "finalmente rectifica e renuncia ao abandono do servizo e a pretensión de continuar como una empresa externa sen responsabilidade sobre a xestión e sobre os traballadores". "Remitimos en todo momento os informes e a documentación á empresa Idea, aínda que ante calquera eventualidade fixemos todas as xestións necesarias para que unha nova firma asumira o contrato", explicó el regidor, "de calquera xeito, somos sumamente respectuosos co diñeiro público e sempre o vamos ser, nunca imos renunciar á legalidade fronte a outros intereses". "Afirmamos que iamos defender aos residentes e aos traballadores, nunca nos pregamos a unha Xunta que nos esixía unha residencia baleira para poder xestionala", subrayó.

También anunció que el gobierno llevará al pleno una moción de urgencia de la alcaldía en la que se estipulan varias obligaciones para la empresa. Así, deberá "aboar de xeito inmediato todas as cantidades que adebeda aos traballadores e axustar os salarios ás táboas en vigor para o ano 2023" y también condiciona la nueva compensación a que la firma no presente concurso de acreedores. Desde el Concello indican que el pago se hará "mentres non se faga unha modificación de tarifas" y volvió a censurar la falta de compromiso de la Xunta que llevará a que "os usuarios se vexan prexudicados". Así, en lugar de abonar el 80% de sus pensiones como se hace en las residencias autonómicas, las tarifas previsiblemente subirán e "toca buscar o mellor xeito para que as familias con menos recursos non se vexan afectadas pola modificación".

Por su parte desde Idea confirmaron que este miércoles mismo habían remitido un escrito al alcalde aceptando la nueva compensación económica, "no estudio económico alguno", matizan. "Recibimos una nueva propuesta con un nuevo informe de viabilidad en el que la cantidad se había incrementado al doble y como seguimos sin noticias de la subrogación y viendo que la cosa no va a cambiar, para intentar proteger a las familias y a los trabajadores y los intereses de Idea hemos remitido un escrito al alcalde aceptando esta nueva compensación" aseguraron.

En todo caso, la empresa solicita que en el pleno se apruebe la renovación el convenio con el Consorcio, las tarifas compensatorias y el pago de las inversiones realizadas en la residencia. Con respecto a estas inversiones aseguran que "por orden del Concello se han revisado in situ dichas inversiones y no se ha trasladado discordancia alguna". La empresa cifra estas inversiones en algo más de 22.000 euros y el Concello en 17.000. Idea también solicita que la compensación se abone de manera mensual y por adelantado.

Con respecto a las afirmaciones del alcalde de que la empresa había aceptado el estudio económico, desde Idea aseguran que no entrarán "en manipulaciones y tergiversaciones de última hora" y que ellos aceptan la compensación no el informe. "El pago de la compensación no es sino un reconocimiento de que la concesión no estaba equilibrada", aseguran.