El Iberia rendirá homenaje a Marcos en As Valgas

Sin puntos en juego, pero con el cariño y respeto ganado durante 37 años en el primer equipo, Marcos Rodríguez disputará el domingo día 30 a sus 53 años su último partido con el Iberia CF, su club de toda la vida. Será el último baile del gran capitán, que dice adiós después de embolsarse su primer título de Copa Diputación con el Iberia. Las actividades comenzarán a las 12.00 horas, en As Valgas.

El título de 'One Man Club' se queda muy corto para alguien como Marcos Rodríguez, que jugó en las categorías inferiores del Iberia CF antes de dar el salto, con solo 16 años, al primer equipo, en el que lleva completadas la friolera de 37 temporadas. "Non podíamos menos que, humildemente intentar facerlle unha despedida minimamente digna e á altura do que el leva dado no campo polo noso escudo", señalan desde la directiva.

El encuentro del próximo domingo enfrentará al Iberia actual, que milita en Segunda Autonómica contra un combinado de exjugadores que fueron compañeros en diferentes etapas de Marcos en el Iberia.

Varios entrenadores que dirigieron al jugador

El combinado estará dirigido por varios entrenadores, aunque el técnico principal será Arturo Otero, uno de los preparadores más emblemáticos de la historia del Iberia, pero también el encargado de darle la alternativa en el primer equipo a Marcos, al que hizo debutar con 16 años en el año 1987.

Después del encuentro todos los participantes en el evento disfrutarán de una comida de homenaje que tendrá lugar en el campo de entrenamiento donde se podrán recordar todos los grandes momentos vividos por el eterno capitán blanquiazul en una trayectoria para enmarcar.