El Iberia regresa a una final de Copa 32 años después

El Iberia vuelve a colarse en una final 32 años después. La última presencia del equipo blanquiazul en un partido definitivo por un título fue en la temporada 1989/1990, cuando los de San Miguel de Reinante caían en su campo de As Valgas ante la Milagrosa en la tanda de penaltis, luego de igualar a tres tantos en los 90 minutos. El próximo domingo luchará en Sarria (A Ribela, 19.30 horas) por hacerse con la Copa Deputación para equipos de 2ª y 3ª Autonómica ante el Becerreá. «Para nós é un éxito moi importante chegar a esta final logo de tanto tempo», valora su técnico, José Manuel F. Teijeiro.

Los barreirenses esperan desquitarse ahora en una final ante un rival que no les pondrá nada fáciles las cosas. "Son un moi bo equipo, con xente que xogou na Preferente e rapaces da canteira da Residencia. Practican un fútbol combinativo e teñen arriba a Xairo, que é o máximo goleador da Segunda Autonómica. É seguramente o equipo máis complicado que nos podía tocar, pero seguro que eles tampouco estarán contentos con que nós sexamos o rival", avisa José Manuel.

El focense ve a su equipo en un gran momento y cree que este título sería el colofón perfecto a una temporada en la que solo han perdido cuatro partidos, todos ellos por la mínima, y se quedaron a un paso de la fase de ascenso. "Esta é a temporada co menor número de derrotas da historia do club e somos o equipo menos goleado de todo o fútbol provincial. Vexo aos xogadores con moita confianza e están facendo un xogo moi bonito. Todo iso fai que teña a confianza de que van competir de ti a ti co Becerreá", señala.

José Manuel lamenta la sede escogida, pero no pone excusas: "O que máis me preocupa é que A Ribela é un campo de herba artificial e eles están máis acostumados. Escolleron Sarria e queda bastante lonxe de San Miguel, pero espero que a nosa xente poida ir igual. Pensábamos que ían poñer un sitio máis equidistante como A Terra Chá ou mesmo Lugo, pero hai que aceptalo e ir con ilusión a intentar ganar o título".

El camino a la final fue duro para el Iberia al principio y más suave al final. En dieciseisavos y octavos, ante Roupar y Rioaveso, respectivamente, llegaron a los penaltis y luego en cuartos derrotaron con autoridad al Friol B (0-3) y en la semifinal hicieron lo propio ante el Catro Roldas (1-3). "A rolda máis difícil por nome e equipo foi a do Roupar, que ademais é o último subcampión da Copa. É un equipo da nosa categoría e é moi difícil ganar no seu campo e empatamos no último minuto. Eu tiña claro que o equipo que ganara alí ía chegar lonxe na Copa", rememora el preparador.

REPITE MARCOS. El único integrante del equipo que estaba en la plantilla que jugó la final del 90 es Marcos. El eterno capitán del Iberia, todavía juvenil, se había perdido la final por una inoportuna lesión y puede correr la misma suerte este año. "Lesionárase nas semifinais e non puido xogar e a semana pasada pasoulle o mesmo. Ten unha posible microrotura nun xemelgo, probou o venres, pero non puido e a ver se chega para a final", apunta José Manuel.