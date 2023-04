Ibai Llanos y Gerard Piqué revolucionan Castropol

El famoso 'streamer', creador de contenidos en diversas plataformas y empresario Ibai Llanos montó durante la mañana de este martes una pequeña revolución en el concejo asturiano de Castropol, vecino de Ribadeo, a donde acudió en el marco de una campaña que está llevando a cabo con la empresa Central Lechera Asturiana para concienciar de la importancia de llevar una vida sana y del consumo de lácteos dentro de dicho estilo de vida. Por si la presencia de Ibai no fuese suficiente por sí sola, acudió a Castropol acompañado del exfutbolista del Barça y la selección española Gerard Piqué, aunque este lo hizo en calidad de acompañante, no dentro de la campaña de la compañía asturiana.

La finca en la que se realizaron las grabaciones pertinentes para la promoción de campaña de Central Lechera Asturiana es propiedad del conocido empresario castropolense Álvaro Platero, que es el presidente de la empresa Astilleros Gondán, ubicada en la localidad de Figueras, del municipio de Castropol.

Aunque la presencia de ambos allí fue efímera y el paso por Castropol no duró mucho, Ibai Llanos la recogió y divulgó en sus redes sociales, con lo que eso significa a nivel de repercusión. De forma prácticamente instantánea una gran cantidad de gente se enteró de que tanto él mismo como Piqué se encontraban en el municipio castropolense. No obstante, no permanecieron mucho tiempo y por ello no hubo mucho margen para que se montasen grandes revuelos ni movimientos de gente. En ese sentido, aunque la campaña la realizaba Ibai, lo cierto es que el que firmó más autógrafos y camisetas acabó siendo Piqué, liberado de las obligaciones de tener que realizar ningún tipo de grabación.

La gente con la que interactuaron ambos destacó su buena disposición y su cordialidad, particularmente la del exfutbolista al ser con el que más hablaron. Curiosamente, el ganadero que aportó un carro en el que se realizó la grabación para la campaña de Central Lechera Asturiana resultó ser seguidor del Real Madrid, aunque se tomó el asunto con sentido del humor y reconoció que se habían mostrado encantadores con él.