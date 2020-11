Iago Míguez: "Podemos dar mucho más, tenemos margen de mejora"

Una lluviosa mañana de un otoño que parece querer despedirse pronto sirve para hacer balance en el Pescados Rubén Burela FS del primer tramo de Liga. Iago Míguez (Burela, 1991), capitán y canterano, disfruta de su segundo día libre consecutivo, tras un vendaval competitivo que les llevó a disputar siete partidos en menos de treinta días. Su tono es cadencioso y su actitud reflexiva.

¿Qué balance hace de esta primera quinta parte de la Liga?

Un buen balance respecto a la temporada pasada. Somos un equipo más competitivo, más compacto. Sí que es cierto que podemos dar mucho más, que tenemos margen de mejora. Pero veo un equipo entregado, que se vacía. En todos los partidos hemos competido salvo en la primera parte ante el Santa Coloma el otro día.

Habla de que tienen margen de mejora, ¿en qué facetas?

Tenemos mimbres para jugar más con balón. Nos falta conocernos un poco mejor, pero hay que tener más movilidad, como nos pide Juanma (Marrube). Y también tenemos que ser más fuertes atrás. No podemos recibir tantos goles.

Han pasado de tener muchísimos problemas para hacer gol la temporada pasada a ser los máximos goleadores de Primera División tras siete jornadas. ¿Cómo se explica esto, si realmente la base del equipo sigue siendo la misma?

El club ha fichado a jugadores con más pegada y este año estamos sumando todos. La temporada pasada mirabas las estadísticas y era solo Matamoros el que nos ayudaba en esa faceta, y ahora está mucho más repartido. Todos los jugadores llegan a portería contraria y hacen goles. Y luego están las dinámicas, las rachas, y en ese aspecto del juego estamos muy bien.

Si se quiere ver el vaso medio lleno, diríamos que el Burela FS lleva nueve puntos en siete partidos. Si se quiere ver medio vacío, que lleva cinco partidos sin ganar. Usted, ¿cómo lo ve?

Es cierto que hay partidos que se nos escaparon y que deberíamos haber cerrado antes. Sin duda Zaragoza. Ahí se nos escaparon dos puntos tristemente. Pero las sensaciones que tenemos dentro del grupo, los jugadores, son buenas, sabiendo de que teníamos que haber sumando algún punto más en algún partido. Estamos mentalizados para seguir mejorando, seguir creciendo. A nivel competitivo hemos demostrado que somos aguerridos los 40 minutos, que nos vaciamos, y ese es el camino, pero también somos conscientes de que hay que sumar más de tres en tres que de uno en uno.

De lo que nunca se puede acusar al Burela FS de Juanma Marrube es de no darlo todo en la cancha en los años que lleva como entrenador. ¿No está la diferencia este año en los fichajes? ¿Y en la recuperación de usted y de Pitero?

Ha llegado gente buena, Pitero ha dado el salto, yo he vuelto y eso se nota. Pero también te digo que la temporada pasada fue un año duro, pero que nos ayudó a crecer. Te puedo decir que se ve al grupo del año pasado más veterano, que sabe competir mejor los partidos. Creo que fue un año de crecimiento para todos.

¿Qué sensación tiene cuando viaja por España y van a jugar a pabellones vacíos?

Muy triste. Todos estamos pasando una situación que deseamos que cambie cuanto antes. Llegas a los pabellones y están vacíos y es una sensación mucho más fría, aunque están compitiendo por ganar. En Burela se nota mucho la falta de aliento, que la gente esté ahí, que te ayude, que te dé ese empujón. En el último partido ante el Santa Coloma se notó mucho que estuvieran las gradas vacías en comparación con los partidos anteriores, donde había 300 personas.

¿Está al cien por cien después de la lesión que le mantuvo apartado de las canchas casi un año?

Al cien por cien no estoy, pero las sensaciones son muy buenas después de estar un año parado. La rodilla responde y no tengo molestias, que es el primer objetivo que nos marcamos los servicios médicos y yo. Después de estar tanto tiempo parado me faltan minutos y partidos para volver a sentir esa soltura con balón que tenía antes, pero las sensaciones son muy buenas.

¿Piensa en algún momento durante los partidos que ha disputado en la rodilla?

No. Sí que es cierto que en el primer partido de la pretemporada ante el Palma Futsal, aunque no pensé en la rodilla, sí que estaba pendiente de las sensaciones, de cómo estaba, de cómo me encontraba. No estaba metido en el partido al cien por cien. Pero a partir de ahí vi que la rodilla respondía y me centré en el juego.