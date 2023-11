Iago Míguez: "El objetivo del equipo es estar entre los cuatro primeros y jugar el play off"

En la victoria por 7-2 del Xove FS ante el Sala Ourense Iago Míguez anotó su primer hat trick de la temporada en Segunda B. Tres goles que hablan de su buen estado de forma individual y también del equipo mariñano, en puestos de play off tras siete jornadas. "Estoy contento no solo por los tres goles, sino por los tres puntos, porque seguimos ahí arriba, en puestos de play off, que es el objetivo que nos pusimos esta temporada", comenta el burelés.

Los mariñanos son cuartos con cinco triunfos y el balance de este comienzo de temporada es «positivo» para Míguez. "Nos enfrentamos a muchos rivales directos, y aunque sumamos un empate y una derrota, también ganamos al Lugo Sala", advierte. "Y además creo que el equipo tiene margen de mejora, podemos crecer mucho si seguimos trabajando como hasta ahora", asegura.

Iago Míguez cumple su segunda temporada en las filas del equipo verde tras una trayectoria como deportista profesional donde pasó por el Azkar Lugo, el Pescados Rubén Burela FS y el Catgas Energía. El ala asegura que la temporada pasada fue de "adaptación", y lo argumenta. "Al principio te cuesta, porque vienes del profesionalismo, de las dobles sesiones, y esto es otro mundo, pero ahora, en el segundo año, ya estoy más aclimatado", comenta.

Ese proceso es el que está viviendo ahora Jorge Matamoros. "Mata está en ese proceso que ya pasamos Edu y yo, pero cuando compartes vestuario con gente que ha pasado por lo mismo, como es el caso de Mata, es más fácil", asegura el jugador.

Además, el jugador burelés afirma que el club, aunque es pequeño, está creciendo. "El Xove FS no es un club profesional, pero está creciendo, cada año se están haciendo mejor las cosas", señala. "Es un sitio en el que estoy muy a gusto y espero que en un futuro siga creciendo más", subraya.

Aunque el objetivo del equipo es estar en puestos de play off (cuatro primeros), al final del camino está el premio del ascenso. "Es muy complicado", reconoce Míguez. "Mira el Lugo Sala la temporada pasada, que por estructura, plantilla y porque lo demostraron a lo largo del año parecía que iba a ascender y no lo consiguieron", asegura. "Nuestro objetivo es estar entre los cuatro primeros, el puesto no es importante, lo importante es cómo llegues al play off", dice. "Mira los equipos que han ascendido de Segunda a Primera los últimos años y no es tan importante quedar segundo o tercero sino cómo llegas", insiste.

Iago Míguez sigue a cierta distancia al Pescados Rubén Burela FS. Muchas veces no puede ir a ver los partidos porque coinciden en horarios. "Es cierto que empezaron un poco titubeantes, pero ahora ya encontraron el camino con tres victorias seguidas y con los mimbres que tienen creo que pueden estar en la pela por el ascenso y ojalá lo consigan", concluye.