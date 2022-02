Iago Míguez apuesta por un triunfo del Pescados Rubén FS en Zaragoza

Un carrusel de finales. Eso es lo que está disputando el Pescados Rubén Burela FS esta semana. Tras su derrota en Manzanares el pasado miércoles, el conjunto burelés juega el domingo en Zaragoza con la intención de buscar una luz en la oscuridad que planea en la palea por el descenso. Solo una victoria en tierras mañas podría cambiar una dinámica que parece cada vez más peligrosa para los naranjas, que acumulan toda una vuelta sin ganar, viéndose cada vez más hundido en la clasificación.

El enfrentamiento con el Zaragoza adquiere tintes dramáticos, también para los locales, ya que en caso de perder quedarían dos puntos por debajo de los bureleses y verían también mucho más lejos la posibilidad de la permanencia. en el partido de la primera vuelta, el Zaragoza rascó un punto en el Vista Alegre, (3-3).

Iago Míguez, uno de los estandartes naranjas tanto dentro como fuera de la pista, analiza la situación del equipo tras los últimos resultados. "Evidentemente non estamos de todo satisfeitos porque sumar 2 puntos de 9 posibles non é o ideal, e máis na nosa situación, pero quedámonos coas sensacións dos partidos do Pozo e Manzanares, nos que estivemos moito mellor que co Xaén", dijo.

Respecto a las declaraciones de su entrenador, Riquer, que dijo que el equipo necesitaba "un paso más" para poder cambiar los empates por triunfos, Iago Míguez explica que "aquí todos somos conscientes do que nos estamos xogando e sabemos que canto máis tarde en chegar o primeiro triunfo máis complicacións teremos para acadar o obxectivo. Penso que houbo un montón de partidos nos que fixemos méritos para cambiar os empates por derrotas e estamos convencidos de que ese punto de sorte ou eses detalles teñen que cambiar, a ver se é en Zaragoza", dijo.

El canterano burelés tiene plena confianza en su equipo respecto al encuentro de mañana, aunque prevé un duelo muy nivelado. "Levamos varias tempadas con enfrontamentos de gran intensidade e igualdade co Zaragoza e non creo que vaia ser diferente. É verdade que houbo algún partido no que un equipo se puido escapar no marcador, pero case sempre se acababa achegando o outro", señaló, añadiendo que el Pescados Rubén tiene que preocuparse por sí mismo y por mostrar su mejor versión. "Se somos o equipo que vimos sendo e melloramos en detalles seguro que chegará o primeiro triunfo".