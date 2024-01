La huelga en el turno de oficio amenaza la marcha del juzgado de Mondoñedo

La huelga que están realizando los abogados que cubren los turnos de oficio se va extendiendo poco a poco y amenaza también el funcionamiento del juzgado de Mondoñedo, donde aproximadamente una veintena de profesionales ofrecen asistencia gratuita a aquellos ciudadanos que por diferentes razones no pueden costearse un abogado de su bolsillo.

Uno de estos abogados es Jairo Cabado, quien explica que uno de los grandes problemas que tienen en la actualidad es que los precios que están estipulados por la Xunta para abonar sus servicios "non teñen absolutamente nada que ver co custo real dos procedementos que atendemos". A ello añade el retraso en el pago "aínda que isto tampouco é que sexa algo excesivo no noso caso", explica Cabado.

El letrado indica que cuando afrontan intervenciones tanto penales como civiles a nivel de familia, divorcios o prácticamente de cualquier tipo "inícianse procedementos que dan moito traballo e o que nos pagan en realidade é que non cobre nin a décima parte do custo que ten iso, porque son cuestións complexas que ademais levan moito tempo".

También indica que la huelga es una situación en la que no se encuentran cómodos "porque sabemos que este servizo que ofrecemos no turno de oficio trátase dunha indemnización para a xente que non ten recursos".

Pero dice que precisamente por eso "a Xunta e o Estado deberían amosarse máis sensibles e ter en conta esta situación, porque é algo que pode repercutir moitísimo nese tipo de xente que necesita a xustiza tanto como calquera outra".

SEGUIMIENTO. En cuanto al seguimiento de esta huelga, Jairo Cabado explica que está teniendo una repercusión total "porque estamos tratando de facer o que podemos para que se nos faga un pouco de caso"

Para lograr ese objetivo indica que están presentando escritos en los juzgados dando a conocer tanto la huelga como los motivos que llevaron a estos abogados a tomar esa decisión.

Asimismo, intentan paralizar los procedimientos en los que intervienen "pero para iso necesitamos que haxa tamén un acordo da parte contraria, o que fai que sexa complicado".

Reconoce que "calquera cousa que se traduce nun retraso nun procedemento nun xulgado acaba por converterse nun problema, iso sabémolo. Os xulgados xa non son moi áxiles, e se á situación habitual se suman suspensións por folgas no turno de oficio, pois todo iso acaba sumando".

En cuanto a los casos que se pueden ver afectados en Mondoñedo "son parecidos aos que se poden atopar noutro xulgado calquera, non hai unha problemática especial aquí", aunque sí reconoce que "o que si que pode resultar máis lesivo son os temas de familia, incluso máis que os penais»" Indica que esto es así "porque son temas delicados que precisan de solucións inmediatas. É algo complexo".

SIN RESPUESTAS. Pese a la huelga que están llevando a cabo, Jairo Cabado indica que "polo de agora, que a min me conste, na Xunta non se deron por aludidos e non hai ningunha reacción. Quizais sexa un momento algo inicial da folga para que se vexan as consecuencias, pero deberían ternos en conta porque o turno de oficio é fundamental na Xustiza".

En Viveiro una treintena de letrados de sus juzgados están en una situación similar y se ven desamparados

La situación en el juzgado de Viveiro es similar a la que se vive en Mondoñedo con una diferencia, que en ese caso son una treintena los abogados que se encuentran en huelga porque se trata de un juzgado mayor que tiene más carga de trabajo normalmente y por lo tanto es mucho mayor la cantidad de casos que se quedan atascados en la huelga.

Los abogados que trabajan en el turno de oficio agregados al juzgado de Viveiro cubren una superficie mucho mayor que la de Mondoñedo, ya que atienden a todos los municipios desde Foz hacia la zona más occidental, en el municipio de O Vicedo.

Los abogados lamentan que lleven prácticamente un año sin recibir sus salarios y, además, repiten que lo que cobran por ese trabajo en realidad no les cubre en absoluto el coste real de los procesos que deben atender.

Consideran, al igual que sus colegas de Mondoñedo, que la situación final en quien repercute de forma más notable es en los usuarios de la justicia gratuita, que ven cómo sus casos se suelen atender peor por falta de medios.

Esta huelga, que lleva más de un año desarrollándose puede llegar a generar problemas muy serios en Viveiro, donde su carga de trabajo es superior a la de Mondoñedo. De hecho la lista de asuntos pendientes es mayor que en el caso mindoniense.

Todos los abogados destacan la importancia de que el turno de oficio se encuentre bien atendido porque supone que de ese modo se garantiza el derecho constitucional que asiste a toda la ciudadanía de tener acceso a la Justicia, incluso aunque no se tengan recursos.