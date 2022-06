Los trabajadores de la conservera Albo de Celeiro secundaron este lunes la primera jornada de huelga parcial contra el cierre de la fábrica que se derivaría de la propuesta de traslado del personal a las nuevas instalaciones del polígono de Salvaterra do Miño, en As Neves (Pontevedra). La plantilla defiende la continuidad de la producción en la localidad celeirense, donde reclaman que se mantengan todos los puestos de trabajo. Durante el paro de dos horas, el personal de la planta celeirense se manifestó entre la factoría de la calle Lavandeiras y la estatua del monumento a los náufragos, situado en la plazoleta próxima a la cofradía, donde corearon diferentes consignas.

La movilización precede a la reunión de este martes entre la comisión que negocia el expediente de movilidad y la empresa Shanghai Keichuang. La CIG, sindicato con representación en la planta de Celeiro, cree que la decisión "supón un novo golpe á industria e ao emprego da Mariña e afonda no esmorecemento progresivo que sofre a comarca, que hai menos dun ano asistía ao desmantelamento de Vestas e á destrución de máis de cen empregos".

La central reivindica la intervención de la Xunta para evitar que se consolide "esta desfeita que deixaría na rúa máis de 42 persoas", la mayoría mujeres con más de 50 años, y la desaparición de un sector que tuvo mucha relevancia en la comarca y en el propio puerto de Celeiro. La CIG asegura que el expediente de movilidad no es una alternativa aceptable para el 90% de las trabajadoras, que "non poden asumir o traslado a máis de 270 quilómetros dos seus fogares polo custo económico que lles carrexa, polos baixos salarios e polas súas situacións familiares e persoais". Las propias afectadas corearon vivamente: "Se somos familia; a familia non se toca".

El sindicato reclama que Albo dé marcha atrás al cierre y mantenga la actividad en Celeiro, dado que la factoría es viable y tiene carga de trabajo para sostener los niveles actuales de empleo.

Vecinos y una representación del BNG también acompañaron este lunes a las trabajadoras de Albo. La portavoz, Miriam Bermúdez; el responsable comarcal, Antonio Veiga, y el diputado autonómico Daniel Castro se entrevistaron con las afectadas. Presentarán una iniciativa en el Parlamento instando a la Xunta y a sus consellerías de Economía y Promoción do Emprego a buscar soluciones. El BNG recalca que la decisión agravará el desempleo femenino, "pois a dificultade de reinserción para as traballadoras desta conserveira é grande", afirmó Castro, quien apuntó que la comarca perdió más de mil empleos directos en la última década.

Concejales como Jesús Fernández (PSOE), Óscar Rodríguez (PP) o Bernardo Fraga (Por Viveiro), asistieron a la concentración, al igual que el patrón mayor de Celeiro, Domingo Rey.