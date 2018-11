Hoy los anisakis y mañana los microplásticos, retos para los pescadores

Las ventas de merluza fresca se han resentido por las campañas mediáticas que señalan al anisakis, un 'ruido' que no solo ha hecho caer las ventas en julio y agosto en porcentajes superiores al 7 y el 8% respecto a lo que habitual en el verano sino que también perjudicaron notablemente su precio. Lo explicó este viernes la representante de la asociación española de distribuidores Aecoc, Ángels Segura, quien vigila la marcha de los productos del mar.

Segura instó al sector a actuar para defender la calidad y salubridad del pescado fresco y salvaje, reconociendo que las últimas campañas oficiales sobre el anisakis no han sido buenas o, incluso, han añadido confusión. No obstante, los pescadores defienden la excelencia de la merluza de Gran Sol y trabajan en sistemas para eliminación del parásito a bordo y en la mejora de la evisceración y limpieza del pescado, como es el caso de la flota de Puerto de Celeiro donde, además, cuentan con un sello de calidad como Friend of the Sea y en breve recibirá el premio Alimentos de España.

"Es un reto para el sector —explica Segura—, pues una mala comunicación tiene impacto y se necesita un mensaje claro y tranquilizador, además de esfuerzos en limpiar estos parásitos, evitando que migre desde las vísceras, con controles de calidad para ser súper pulidos".

No es el único desafío porque los microplásticos presentes en los océanos, según su opinión, pueden ser otra batalla importante para los pescadores. Y aunque sólo el 3% de los plásticos del mar provienen de la pesca (el 70% son vertidos desde tierra), los barcos están obligados a depositarlos todos en puerto y se trabaja en manuales de buenas prácticas.

Enfrente de la pesca, además, aparecen campañas para promocionar el pescado de crianza, presentando las granjas como paradigma y con fuerte inversión en comunicación por parte de los productores noruegos de salmón y bacalao, o el ramo de piscifactorias llenando las mañanas de televisión con las excelencias de la lubina, dorada o corvina criadas con piensos.

Desde Aecoc animan a implicarse en la promoción del pescado salvaje y su promoción captando 'fishlovers' en base a los valores de origen, tradición y salud que identifican al mar.