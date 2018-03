Hoteleros de Viveiro insisten en la necesidad de buenas comunicaciones

La propuesta de la Xunta de construir un puente en la ría de Viveiro para llevar la variante del corredor ha generado reacciones diversas entre el sector hotelero del municipio, con opiniones neutrales y otras tanto a favor del proyecto como en contra, aunque con la consideración unánime de la necesidad de unas comunicaciones acordes al siglo XXI.



Los hoteles situados en Area o Covas se verán beneficiados por la cercanía a los enlaces a la futura variante. Desde el complejo Las Sirenas, que tendría el puente a una distancia corta, prefieren reservar la opinión hasta que el proyecto tome forma. "Haberá que esperar aos estudos dos técnicos, que son os que entenden", comenta el gerente, José Manuel Pereira, quien cree que dependiendo del diseño del viaducto el impacto en las vistas puede ser mejor o peor. "Pode resultar que quede fatal, pero tamén pode ser que sexa unha ponte bonita", dice. En todo caso, cree que "ter unha mellor comunicación é o importante. Todo o que sexa unha infraestrutura que beneficie á comarca vai ser bo para todos e supoño que se se decide facelo será polo interese xeral, pero non sabemos se nos vai beneficiar ou non ata que o fagan".



Alejandro Balseiro, gerente del hotel Urban, explica que desconoce si el puente será una buena solución o no, pero tiene claro que "nesta zona fai moita falta unha boa rede de comunicación porque nos conecta co mundo. Nestes tempos en que está todo tan globalizado temos que estar á altura e ter unha rede de comunicación que nos poña en fácil comunicación co resto. Como facelo? Nin idea, non son técnico, nin enxeñeiro nin experto para decir cal é a mellor maneira pero é importantísimo estar comunicados", afirma.



El responsable del restaurante Louzao y hotel Augadoce, Jesús Louzao, se postula más bien en contra de esta propuesta. "Está claro que hai que facer a circunvalación si ou si. A min parecíame mellor o anterior trazado, pero se os técnicos opinan que é mellor facer a variante por aquí haberá que respectar a súa opinión", indica. Louzao cree que con la nueva propuesta la zona de Magazos o el polígono empresarial corren el riesgo de quedar descolgados -hasta la LU-540 se hará una carretera convencional, no corredor, que irá o por un lado de Viveiro o por otro- y considera que era "máis práctico e comercial" el trazado anterior. Por otro lado opina que el puente tendrá un impacto negativo en el estuario: "O pouco que nos queda natural na ría non volverá a quedar natural, xa fastidiamos antes toda a zona de entrada onde estaban os bancos marisqueiros. O outro trazado non impactaría tanto e é unha pena fastidiar a ría porque é moi boa e non temos outra", comenta.



José Manuel González, de los hoteles As Areas de Covas, opina que la idea de hacer el puente es "fantástica" aunque la salida hacia Lugo quede todavía en el aire. "El proyecto es magnífico pero no sé hasta qué punto será viable o no, porque con la altura que va a tener tiene que costar una salvajada. A lo mejor es más caro hacer el puente que toda la variante de aquí a Ferrol", señala. Sin embargo, dice que por el momento "no se habló de una inversión y si no hay presupuesto hoy se creen pocas cosas". El hotelero se imagina que, si hacen el puente, este "será bonito, una cosa espectacular" y cree que el impacto no será tan exagerado ya que a la ría se le ha ido comiendo espacio con rellenos y espigones. "Tenemos el dique de Celeiro que si lo ampliamos un poco más ya hacemos el puente", ironiza González, quien por otro lado recuerda la necesidad urgente de "un asfalto digno" en la carretera de la Costa. "Eso es lo primero, es terrible ir a Burela y a Foz", lamenta.