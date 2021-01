Hosteleros de Foz reclaman ayudas municipales y el alcalde insiste en que hacen todo lo posible

Un grupo de hosteleros de Foz denuncia la "falta de apoyo" al sector por parte del Ayuntamiento de Foz, entidad a la que reclaman una mayor implicación y la concesión de ayudas para sus negocios, afectados por continuos cierres y restricciones. El "malestar" de los trabajadores se traduce en quejas "pola total inoperancia do Concello", algo que niega de forma tajante el alcalde, Fran Cajoto, quien insiste en que se está haciendo todo lo posible y que se han puesto en marcha diversas actividades "sempre pensando no comercio e na hostalería porque son moitas veciñas e veciños, autónomos e pequenos empresarios, que viven do sector servizos".

Los responsable de bares y restaurantes —una treintena, según indican— aseveran que la gota que colmó el vaso de su paciencia fue el anuncio de esta misma semana de que el Ayuntamiento de Foz anularía las tasas por terraza y recogida de basuras a los hosteleros que así lo solicitaran. "Lo que tiene que quedar claro es que solo eliminan este concepto durante las tres semanas en que estemos cerrados, porque no se nos permite trabajar. Fue la misma situación que con el cierre de marzo pero, finalizado el confinamiento y durante el resto del año pasado se siguió cobrando esta tasa, a pesar de poder colocar menos mesas porque era necesaria guardar una mayor distancia y tener reducción de aforos y hay algunos hosteleros que abonan unos miles de euros por terrazas al año", explican.

Cajoto insiste en que se cobran la tasa por ocupación de la vía con terrazas "porque as ordenanzas non nos permiten outra cousa", pero que para compensar este aspecto "axilizouse ao máximo a ampliación das terrazas sen cobro adicional e miráronse, unha a unha, cos propietarios que así o solicitaron como se podería facer esa ampliación".

MODIFICACIÓN. Añade el alcalde que se está estudiando "cos servizos técnicos e xurídicos" una posible modificación de la ordenanza de las terrazas, "porque non se pode facer por decreto da alcaldía", algo que según los hosteleros "ya debería estar listo, porque ya se cumplen diez meses desde el confinamiento y estamos igual. Creemos que se debería llevar el asunto al pleno de la corporación, porque sin duda todos los grupos votarían a favor, ya que es algo positivo para todos", aseguran, al tiempo que advierten que si no se solventa con rapidez "vamos a volver a pagar por las terrazas también en este 2021".

Los profesionales de la hostelería reconocen que se han unido con el único objetivo "de defender nuestros intereses" y explican que se trata de un grupo no constituido de manera oficial, "en el sentido de que no tenemos estatutos ni nada de eso", pero que luchan por un interés común, como es el contar con el máximo de ayudas para un sector muy afectado por la crisis que está generando la pandemia.

Unas subvenciones que llevan meses reclamando con varios encuentros con los responsables locales, "en los que propusimos la puesta en marcha de varias actuaciones que la propia alcaldía dijo que se harían efectivas, pero hasta el momento solo tuvimos largas y excusas como respuesta y ninguna medida de apoyo a la hostelería de Foz", afirman, recordando que el lunes se reunieron por última vez con el mandatario.



Propuestas. Listado de locales con servicio de comida para casa



El alcalde focense insiste en que "foron varias as campañas levadas a cabo para apoiar o noso comercio e a nosa hostalería", la última, de este viernes mismo, "na que en colaboración coa Acia fixemos un listado de locais que fan comida para levar", especificando los que hacen reparto a domicilio y los que solo aceptan pedidos a recoger en el local.



15 establecimientos

Aparecen con sus teléfonos de contacto en este reciente registro, que se puede consultar en las redes sociales del Concello de Foz.



Jornadas gastronómicas

Cajoto recuerda que esa fue otra de las iniciativas promovidas junto a la asociación de comerciantes, en las que se repartían vales de compra para el comercio asociado entre las personas que cogieran raciones en la hostelería. "As xornadas tiveron que suspenderse, pero fixemos sorteos no Nadal, actuacións musicais na rúa, teatro ao aire libre e propostas culturais coas medidas de seguridade", recalca.