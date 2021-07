La hostelería de los municipios en nivel alto de restricciones, que en el caso de Lugo son cinco de la comarca de A Mariña: Ribadeo, Foz, Burela, Cervo y Viveiro, mira de reojo los próximos días a la espera de que puedan frenarse las reservas y dispararse las cancelaciones al no poder entrar en el interior de los locales las personas que no estén vacunadas con la pauta completa o no presenten una PCR negativa realizada en las 72 horas anteriores.

Por el momento y a falta de la evolución de la pandemia y el tiempo, los negocios más perjudicados son los de pequeño aforo y sin terraza. "Este fin de semana teníamos completo y recibimos algunas cancelaciones de personas que no están vacunadas y, por tanto, no tienen el certificado", explica José Blanco, de La Solana de Ribadeo, "aunque finalmente con reservas nuevas conseguimos el completo". Con los muebles salvados este fin de semana, Blanco teme lo que pueda pasar la semana que viene, "porque ahora mismo estábamos trabajando bien durante toda la semana, pero mucha gente que llama para reservar no está vacunada y aquí no hacemos reservas para la terraza, que es pequeña".

El buen tiempo también ayudó a salvar el fin de semana en O Rincón do Mis en Foz. "Hoxe (por este sábado) tivemos completo e todo na terraza", asegura Pablo Fernández, "pero si que tivemos moitas cancelacións para os vindeiros días de xente que non está vacinada e tamén doutras persoas que polo elevado número de casos que hai en Foz prefire non arriscar". En el restaurante focense también tuvieron cancelaciones de comidas de grupos con gente joven que aún no está vacunada o que le falta una dosis y temen que la situación acabe frenando las reservas.

Fernández asegura que ante las nuevas restricciones los hosteleros tienen algunas dudas, como "si podo pedir o DNI para comprobar que o certificado se corresponde coa persoa ou como debo actuar cunha persoa que ten as dúas doses, pero non pasou o tempo suficiente para estar inmunizada".

La terraza también fue el punto a favor en O Contraste de Burela, donde el 90% de los clientes optaron este sábado por quedarse en el exterior. Su propietario, Rubén Pinín, también lamenta saber como actuar en algún momento, por ejemplo, "se unha persoa sen certificado nin PCR está consumindo fóra e precisa ir ao baño".

En el Louzao de Area notaron un bajón en las reservas con las nuevas restricciones, pero Jesús Louzao se muestra resignado: "A xente ven menos porque ten medo, pero imos ter que acostumarnos a isto".

En lo que coinciden todos los hosteleros es en que todos los clientes que accedieron al interior de sus locales mostraron los certificados de vacunación sin ningún problema. "La mayoría viene preparado", aseguró José Blanco, "solo a veces cuando la App no funciona puede tardarse algo más, por lo que lo mejor es tenerlo descargado y ya está, pero no hubo ningún problema".

La imposibilidad de acceder al interior de los locales hace que alguna gente opte por los de concellos limítrofes sin restricciones, aunque por el momento esta tendencia no se está dando demasiado. Desde el restaurante Rías Altas de Barreiros, Tamara Rubiños, asegura que ellos trabajan "con reservas a unha semana vista, polo que non podemos coller máis mesas, pero si é certo que chegou bastante xente ser reserva, aínda que non sei a razón".

En el Montero de Mondoñedo no notaron más afluencia de gente que otros fines de semana, pero sí reciben muchas llamadas preguntando si es necesario presentar el certificado.

