Los hosteleros de A Mariña proyectan movilizaciones contra las restricciones al sector

Las asociaciones de empresarios que representan al sector hostelero y comercial en la comarca de A Mariña mantuvieron este jueves reuniones telemáticas con vistas a la realización de movilizaciones. El sector pasará a la acción porque ya no aguanta más, confirma el presidente de Beiras de Viveiro, Domingo González.

"O máis fácil é sempre pechar un bar, ata aquí chegamos, non comulgamos máis con esa historia. Entendo que ten que empezar unha revolución, porque a xente está moi queimada, hai xente que o está pasando mal. A xente non pode máis e vai saír á rúa, porque é a única forma de que nos teñan en conta", asegura.

Las protestas no serán concentraciones silenciosas en espacios públicos, como las efectuadas hace unos meses en la Praza Maior de Viveiro, sino que habrá cortes de carreteras y medidas de presión similares. "Non imos ser nós sempre o parche para a Xunta", subraya el presidente del colectivo de Covas, quien cree que es la única forma de que escuche a la hostelería, que se siente "estigmatizada" durante esta pandemia.

Las asociaciones que representan al sector ya barajan fechas y en Viveiro se han puesto en contacto con el Concello para trasladarle su malestar, "que nada ten que ver coa alcaldía, polo que non é unha pataleta de ir alí para criticar, senón para iniciar a solicitude dos permisos correspondentes para facer esas manifestacións".

González indica que "tan pronto como se nos concedan obraremos en consecuencia, xa non podemos máis. Xa que imos ter os bares pechados e como nos sobra tempo imos armar lío. A xente está moi mentalizada, porque non somos só os hostaleiros e os seus empregados, senón tamén todos os provedores, que poden ser de entre 25 e 30 sectores diferentes. Estivemos aguanta que aguanta, pero xa non se aguanta máis".