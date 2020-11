La hostelería de Viveiro cumplió las medidas de cierre el fin de semana

La Polícía Local de Viveiro reforzó durante todo el fin de semana los controles de acceso a la ciudad con el fin de velar por el cumplimiento de la normativa tras las restricciones impuestas por la Xunta de Galicia en el municipio para frenar la expansión del covid. Esta situación ha llevado a la localidad, al igual que a la de Burela, a entrar en alerta roja, a limitar los movimientos de la población, a reducir al cincuenta por cierto el aforo de los comercios y al cierre total de la hostelería, con la excepción de los locales que ofrezcan servicio a domicilio o comida para llevar. Ninguno de estos locales fueron propuestos para sanción, al no advertir ninguna irregularidad. "Cumpriron as normas, non sendo necesario advertir a ningún hostaleiro polo incumprimento das mismas", destacan desde la Policía Local.

Los controles se extendieron también a las entradas al municipio, vías en las que se realizaron un total de catorce controles perimetrales. Los agentes identificaron a un total de 109 personas, de las que solo un pequeño porcentaje fueron propuestas para multa, ya que "non xustificaron ningún dos supostos establecidos como excepcións no decreto da Administración autonómica".

ACCIDENTES. Al margen de las actuaciones por las medidas covid, los agentes municipales de Viveiro localizaron un vehículo que se dio a la fuga tras colisionar con otro coche que estaba aparcado. Los policías comprobaron que carecía de seguro y efectuaron la correspondiente denuncia.

A ello suman las diligencias de un accidente ocurrido a las cuatro de la tarde del sábado, en el que se vieron implicados un turismo y un ciclomotor, cuyo conductor resultó herido, sin que fuera necesario su ingreso hospitalario.

El Ayuntamiento de Viveiro cuenta con medio centenar de casos activos por covid. Para el caso de que personas de una misma no puedan salir a la calle, Protección Civil les ofrece la opción de ayudarles y les recogen la basura en su casa, siguiendo un protocolo establecido.

Asimismo, desde servicios sociales se presta ayuda a las personas que no dispongan de familiares cercanos que les puedan ayudar con las necesidades más urgentes, como puede ser la compra de comidas o medicinas, mientras estén en cuarentena y sin poder salir de casa.

Los que requieran del servicio deben ponerse en contacto a través del teléfono 982.57.09.09.