Os hostaleiros ribadenses pagarán polas terrazas máis de 25.000 euros

O Concello ribadense prevé recadar 25.172 euros dos hostaleiros polo uso do terreo público onde asentan as súas terrazas. A alcaldía informa mediante bandos e anuncios de que xa está aberto o prazo de pago voluntario das taxas por esta ocupación.



Os propietarios dos establecementos de hostalaría que dispoñan de terraza terán ata o 21 de marzo para pagar por ela de xeito voluntario.



Ao día seguinte, o Concello iniciará o período executivo de cobro para aqueles que non cumpriran as súas obrigas impositivas. Ese procedemento leva aparellada a esixencia dos xuros de mora e dos recargos correspondentes. Cada un pagará, obviamente, polo espazo que ocupa.



POLÉMICA. Cabe lembrar que sementou certa polémica a última ordenanza municipal do uso das terrazas. Con ela, o Concello pretendía que non invadiran a vía pública impedindo o paso dos viandantes e tamén procuraba uniformizalas. Algúns hostaleiros queixáronse de ter que facer obras de novo nestes espazos e asumir por tanto un maior gasto e outros mesmo chegaron pechar porque viron moi reducido o seu exterior.