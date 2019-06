El Hospital da Mariña ideó un proyecto que reúne a 16 centros del trazado del Camino Norte

El equipo de dirección del Hospital Público da Mariña ideó la iniciativa Proyectos peregrinos: el camino que nos une con motivo del XXI Congreso Nacional de Hospitales, que se celebró en Santiago los días 9, 10 y 11 de mayo. El proyecto reúne a 16 centros por los que pasa el Camino Norte de peregrinación a Santiago. Así, además del mariñano participan el hospital de Bidasoa, el universitario de Donostia, el del Altodeba, el de Galdakao-Usansolo, el universitario de Cruces, el de Laredo, el Marqués de Valdecilla, el de Sierrallana, el de Arriondas, el de Cabueñes, el San Agustín de Avilés, el de Jarrio, el Lucus Augusti y los universitarios de A Coruña y Santiago.

El objetivo que se planteaba era establecer contacto entre los equipos directivos de los distintos centros por medio de la entrega de los proyectos que iban a presentar al congreso usando como vínculo la ruta jacobea. De esta forma, también se emularon las redes hospitalarias más antiguas del territorio nacional, "as que se ían conformando con aquelas primeiras hospederías que na Idade Media proporcionaban asistencia aos peregrinos", señala Eva López, subdirectora médica del Hospital da Mariña, que añade que el proyecto también sirve de esta forma "como homenaxe ás raíces do actual sistema sanitario, que tivo o seu xerme nas necesidades dos peregrinos".

Precisamente asistenciales son los proyectos que hicieron su particular peregrinación a Santiago. "As necesidades que se detectaban na peregrinación tradúcense hoxe nas necesidades dos pacientes con enfermidades crónicas ou pluripatolóxicos, que son persoas fráxiles e con dificultades para darlle unha continuidade asistencial", explica López. De esta forma, en los proyectos reunidos en este "macroproyecto integrador" se pueden reconocer los esfuerzos del actual sistema sanitario y sus equipos de trabajo para proporcionar equidad en la atención a la población por medio de una coordinación e integración asistencial; se plantean alternativas de continuidad asistencial para los pacientes pluripatológicos y frágiles evitando la fragmentación de los cuidados y poniendo especial atención también a las necesidades del cuidador; y se trata la implicación del paciente directamente en la prevención de la enfermedad y en su cuidado. "A presentación deste macroproyecto integrador pretende a visualización destes proxectos deseñados desde as áreas asistenciais dos distintos hospitais, para que sexan coñecidos e compartidos entre eles", explica López.

Para desarrollar el proyecto, el primero hospital de la ruta jacobea, el de Bidasoa, hizo llegar su propuesta para el congreso al siguiente, el universitario de Donostia, y este envió los dos al tercer centro y así sucesivamente hasta completar el destino a Santiago, donde se recepcionaron todos los trabajos. "Os proxectos chegaron xusto o día do congreso e reunímonos todos os responsables dos centros alí", reconoció López y explicó que previamente desde el hospital mariñano se había contactado con las direcciones de los centros implicados para explicarles detalladamente el proyecto desde que a principios de año se empezó a gestar la idea. "A acollida da proposta foi excelente por parte de todos", dijo.

En este sentido, López subrayó que con esta fórmula "propiciouse o contacto entre os equipos de traballo de centros asistenciais próximos xeograficamente, con realidades e inquietudes similares, e non de todo compartidas" y además añadió que la esencia del proyecto también era dar visibilidad "nun foro profesional" a todos estos proyectos.

La originalidad de la idea le valió un reconocimiento especial o premio extraordinario en el congreso "polo seu espírito integrador, que favorece a proximidade e o entendemento entre os profesionais".

Pero el recorrido del proyecto no termina con el fin de la peregrinación de los trabajos sino que la última etapa será la de reunir próximamente todos los estudios en una única publicación "que se convertirá no noso Códice Calixtino particular". De esta forma, quedarán recogidos los 16 proyectos asistenciales de diferentes puntos de España unidos por el Camino Norte.