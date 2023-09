O Hospital da Mariña hospitalizou catro persoas con covid nun repunte esperado

O covid segue presente nas nosas vidas, aínda que non de maneira tan asfixiante como durante a pandemia. Nas últimas semanas aumentaron os casos, segundo o informe que publica cada semana o Instituto de Salud Carlos III, que recolle unha incidencia de 137,3 casos por 100.000 habitantes, por encima do pico de decembro de 2022. Este martes, no Hospital Público da Mariña, había catro persoas ingresadas polo covid-19 das 39 que hai en toda a provincia de Lugo.

O centro sanitario da Costa de Lugo é o terceiro de Galicia que menos pacientes ten ingresados por esta patoloxía. Só o hospital público Virxe da Xunqueria, en A Coruña, e o Hospital Público de Valdeorras, ambos cun só caso cada un, teñen menos doentes que o mariñán. Por contra, o que máis ten é o Chuac de A Coruña, con 70 pacientes ingresados e tres en coidados intensivos.

"Que haya un repunte de casos era de esperar, porque el covid, a diferencia de la gripe, no es un virus estacional, sino que lo que más influye son las aglomeraciones, las reuniones, sea la época del año que sea, porque se favorece su propagación", explica Manuel Pavón, médico de familia no centro de saúde de Foz.

A mestura de inmunidade xerada de maneira natural e a aportada polas vacinas fai que a maioría da poboación pase a infección con síntomas leves ou incluso sen eles. As variantes predominantes en España seguen sendo da familia XBB. "Por lo que yo he podido ver, hay una ligera diferencia en los síntomas con hace un año", di Pavón. "Los síntomas son parecidos a los de un catarro de verano, con molestias en la garganta, afonía, no como en la primera fase, donde había mucho síntoma de cansancio, fiebres altas... Esa es mi experiencia aquí en Foz", comenta o galeno.

Cales son os tratamentos axeitado para frear o covid nestes momentos? "Cuando tengo una sospecha, hacemos el test, y si se confirma que es positivo, se les mira la saturación de oxígeno o si tienen patologías de riesgo añadidas; si no es el caso, normalmente se les receta paracetamol, pero siempre con un control de la evolución", advierte Pavón, que subliña que o habitual "es que al cuarto día ya mejoren los síntomas". Durante ese periodo recoméndaselles illarse un pouco, gardar a distancia de seguridade e utilizar máscara.

Máscara recomendable

De feito, nos centros sanitarios pódese ver na actualidade como o persoal profesional, nalgúns casos, leva mascar nas consultas. "No es obligatorio, es recomendable, sobre todo cuando hay un paciente con síntomas compatibles", sinala o médico chantadés asentado en Foz.

Esta semana, o servizo de sanidade pública británica NHS comezou a administrar vacinas de reforzo da covid-19 e de gripe a persoas que viven en residencias despois de ter detectado unha nova variante de coronavirus altamente mutable que se está a propagar por todo o país. No caso de España, e de Galicia, está previsto que a vacinación comece no mes de outubro, pero di que "no lo sé, no tenemos esa información, pero insisto en que no es un virus estacional, como la gripe, que la vacunación es en otoño", concluye Manuel Pavón.