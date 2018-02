El Hospital da Costa implantará este año la vía rápida del cáncer de vejiga

El Hospital da Costa contará con la vía rápida para detectar el cáncer de vejiga este año. Así lo adelantó la gerente ejecutiva del centro, María José Cortés, que acompañada de la subdirectora médica, Eva López, presentó este viernes los resultados de la actividad del centro en 2017. "A vía clínica para a implantación da vía rápida de vexiga está bastante avanzada, polo que pensamos que antes do verán poderá estar implantada", aseguró. De esta forma, el centro contará con las siete vías rápidas de las que dispone el Sergas, puesto que ya están implantadas la de colon, la de mama, la de otorrinolaringología, la de próstata y la de pulmón.



A través de estas vías el centro atendió durante el año pasado 277 pacientes, una cifra muy similar a la de 2016. "As cifras neste caso acostuman a ser constantes cada ano, xa que só poden sufrir variacións froito dos programas de cribado; por exemplo, no caso do cancro de mama, que é bianual, entran máis casos o ano que hai programa de detección precoz", explicó la gerente, que adelanta que este año ya empezarán a entrar los pacientes que participen en el programa de cribado del cáncer de colon que se está implantando en la comarca. Los casos que se atienden siguiendo este protocolo llegan desde Atención Primaria o desde los programas de detección precoz. En este sentido, Cortés subrayó que toda la patología oncológica se trata "nunha secuencia dunha semana".



ACTIVIDAD. En cuanto a la actividad del hospital durante el año pasado, Cortés y López explicaron que el número de ingresos bajó un 3% situándose el total en 5.329. "A actividade cirúrxica cada vez implica menos ingresos, ademais hai menos derivacións dende Urxencias, o ano pasado foron 3.642, e o feito de contar con Hospitalización a Domicilio tamén diminúe a cifra de ingresos no centro", justifica Cortés esta bajada. Además, la estadía media de los pacientes también baja alguna décima y se sitúa en los 6,3 días frente a los 6,7 de 2016, "porque os ingresos que se fan resólvense o máis rápido posible".



En lo que se refiere al área quirúrgica, las intervenciones realizadas ascienden a 5.446. En este punto, María José Cortés destacó que el 16% de las operaciones están relacionadas con patología oncológica. Asimismo, las responsables del centro destacaron que se está potenciando la cirugía ambulatoria, es decir, aquella que no necesita ingreso. En 2017 se practicaron 3.946 intervenciones de este tipo. También destacaron el rendimiento de quirófano del centro que se sitúa en 77,36%, una tasa que se sitúa por encima de lo que marca el Sergas, que está en el 76%.



Otro de los datos aportados este viernes fue el de consultas, que el año pasado ascendieron a 115.935, de las cuales 112.910 se hicieron en jornada ordinaria. En lo que se refiere a las pruebas diagnósticas, Cortés explicó que se redujeron sensiblemente los números "porque o que se intenta é evitar a duplicidade de probas". De todas formas, destacó el número de TAC (6.173) y el de resonancias (3.436), "que aumentaron, entre outras causas porque agora toda a patoloxía oncolóxica se trata aquí e tamén as probas se fan aquÍ".



El hecho de que la patología oncológica se aborde ahora en el Hospital da Costa influye en todos los servicios, por ejemplo en Urgencias el 46,89% de las 23.632 atendidas el año pasado eran de alta complejidad, al incluir aquí los oncológicos. Del total de urgencias atendidas fueron ingresadas 542. En este servicio cuentan con el gestor de casos y la consulta de alta, que hacen un seguimiento de los pacientes y evitan ingresos y nuevas visitas a Urgencias.