Los usuarios del Hospital Asilo de Ribadeo desplazados al Centro Galego de Desenvolvemento Integral, en Santiago, ya regresaron al centro ribadense, donde el último cribado realizado por el Sergas dio como resultado seis casos activos en covid-19 entre residentes y personal.

Dos personas permanecen ingresadas en el Hospital da Mariña, en Burela, procedentes de dicho centro, lo que eleva los activos a ocho, una cifra menor a las 26 que llegó a haber en el momento de más incidencia. El Concello lamenta el fallecimiento hace dos días de una persona de 92 años con patologías previas que aún no había dado negativo en las pruebas de inmunidad.

El gobierno ribadense, que preside Fernando Suárez, observa el descenso de casos en el Hospital Asilo al tiempo que constata “un incremento paseniño e continuado dos contaxios no conxunto do concello, polo que queremos insistir novamente na obrigada concienciación nas actuacións individuais e colectivas para cumprir a diario as recomendacións e as obrigas que as autoridades sanitarias nos indican. De todos nós dependerá que a cifra siga a subir nas vindeiras horas”.

MÁS RESIDENCIAS. Por otro lado, en Xove han negativizado seis usuarios de la residencia San Bartolomeu y de sus apartamentos tutelados y en Foz un trabajador del centro de mayores. La residencia de Burela tiene dos usuarios positivos y la de Xove, diez, según Política Social, que también comunica un trabajador en la residencia de Trabada, otro en Domusvi Viveiro y diez en la residencia xovense.