La hora del café en Foz

Con la ausencia "dese grande ambiente ao redor do campionato" arrancaron este miércoles en el IES Foz las jornadas sobre baristas, unas videoconferencias que este año sustituyen a los campeonatos de profesionales y de escuelas de hostelería que cada febrero acoge el centro mariñano.

"Como este ano non se podía facer, optamos polas ferrramentas que existen e levamos con videoconferencias o mundo do café ás aulas", cuenta Xosé Ríos, el coordinador del certamen de baristas de Foz, que arrancó este miércoles online registrando hasta 38 conexiones. "Non sei de onde son, pero das escolas que adoitan participar no noso campionato xa avisaron que ían estar", cuenta, en relación con los centros del noroeste español que siempre acuden al certamen.

Las actividades de este año están pautadas en cuarenta minutos para poderlas seguir desde las propias aulas del centro. Por las pantallas pasarán diversos expertos, la mayoría jueces, "que son un piar fundamental do noso campionato" y que no dudaron en participar en la versión reducida de este año.

Uno de los ponentes de la jornada fue el focense Diego López Piñeiro, coordinador de baristas de la empresa Cafento, donde son nueve formadores "e se non fora pola crise seríamos algún máis", recuerda el experto que, precisamente, está aprovechando la pandemia para hacer formación a través de internet e incluso de vídeos de Whatsapp, pues "hai negocios que decidiron aproveitar o peche para mellorar en formación", cuenta.

Una formación online, como se desarrolla este año las jornadas focenses de baristas, "que hai que entender como unha oportunidade para que se deixe de ver a hostalería como un sector anticuado e coa culpa de case todo, porque os tempos están para adaptarse e a tecnoloxía sérvenos para que nas escolas se siga a falar de café", asevera el formador, que lleva en el oficio doce años, desde que terminó como alumno en Hostelería en Foz.

Su trabajo le lleva por todas las partes de España y menos al extranjero, aunque ha acudido a encuentros en Francia, Italia o Chequia, donde su empresa tiene sede. "Para min traballar neste campo é un luxo", asevera, al tiempo que recuerda que la formación es parte de un empleo que le apasiona, pero que lo debería ser en todos los campos. "Quen pense que tocou teito na súa profesión ten un problema", reflexiona López Piñeiro, quien se define a sí mismo como un "frikizado", pues "estamos pendientes do mercado de Australia, Asia e Estados Unidos e gústame ir a campionatos para aprender as últimas novidades que ás veces só tes oportunidade de ver aí, aínda que algunhas acaban chegando á rúa", explica.

Una de ellas fue sobre la que versó su videoconferencia, el painting, una variedad del latte art, en la que se utilizan punzones e incluso colorantes alimenticios para hacer auténticas obras de arte en la taza. "Non son un experto, pero nun campionato en Milán vin facer bolboretas con cores», recuerda el barista focense, quien ve la técnica como una manera de «ofrecer algo diferente, de destacar, e aí ganamos todos, empresas e clientes".

Como buen experto en vanguardias, Diego López aguarda un mayor uso del café como elemento en la cocina, un mayor consumo en filtro frente al espresso y la llegada del nitro café, una especie de tirador (similar al de la cerveza) que dará la oportunidad de servir esta bebida fría en los locales.