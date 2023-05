Homenaxe a doce curas da diócese polo día de San Juan de Ávila

Doce curas da diocese recibiron este mércores unha homenaxe en Mondoñedo pola conmemoración das súas bodas sacerdotais coincidindo co seu patrón, San Juan de Ávila.

Os sacerdotes, durante a eucaristía de hoxe. JM ÁLVEZ

Uxío García Amor conmemoraba as súas vodas de platino no sacerdocio. Xaquín Campo, José Antonio Fernández, Higinio Rodríguez, José María Vidal, José Lage, Pedro Díaz e Alfonso Gil celebraron as de diamante. Raúl Ferreiro, Pedro Rodríguez e Jacinto Pedrosa as de ouro. E Cándido Otero as de prata.

Os actos, que tiveron lugar no seminario, estiveron presididos polo bispo, Fernando García Cadiñanos. A xornada comezou co rezo da Hora Intermedia, ao que lle seguiu unha mesa redonda na que os presentes debatiron sobre os retos actuais da Igrexa e continuaron coa homenaxe aos curas que celebraban as súas bodas sacerdotais. Os últimos actos foron unha eucaristía e un almorzo.

A delegación do Clero anunciou que o vindeiro día 29 haberá un retiro de Pentecostés no seminario mindoniense.