Un homenaje muy especial

En Afan, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras demencias de Burela, conmemoraron este año el Día da Muller de una manera muy especial y diferente. Decidieron rendir homenaje "coas nosas mulleres a todas as mulleres do mundo: ás que marcaron a historia, ás valentes, ás loitadoras, ás traballadoras, ás fortes, ás débiles, a elas mesmas... porque todas debemos ser as líderes das nosas vidas, porque todas somos importantes", señalan.

De este modo, Orfelina, Dolores, Amelia, Toñita, Emma, Aidana y Eugenia, las usuarias del centro, se caracterizaron como Margaret Thatcher, la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra del Reino Unido; Malala Yousafzai, activista pakistaní que en el 2014 se convirtió en la persona más joven en recibir el Nobel de la Paz; Amelia Earhart, aviadora estadounidense célebre por intentar completar el primer viaje alrededor del mundo sobre la línea del Ecuador; Frida Kahlo, una de las figuras femeninas mexicanas más influyentes de su tiempo y que logró trascender a través de sus innovadoras obras de arte; Indira Gandhi, primera mujer en acceder al cargo de primera ministra de la India, puesto desde el que impulsó la industrialización del país; Valentina Tereshkova, la primera mujer en viajar al espacio y la única que la hizo en solitario; y Coco Chanel, diseñadora de moda que figura en la lista de las 100 personas más influyentes del pasado siglo.

Nerea Díaz, terapeuta ocupacional de Afan Burela, explica que el objetivo era "realizar un proxecto para homenaxear e visibilizar o Día da Muller facendo partícipes ás nosas usuarias".

ILUSIÓN y MOTIVACIÓN. Díaz destaca que ellas "estiveron desde o primeiro momento moi comprometidas co proxecto e participaron activamente no mesmo", indica. Además, "víuselles moi ilusionadas e motivadas á hora de maquillarse e vestirse, o que lles permitiu interactuar unhas coas outras e pasar un momento agradable", destaca.

Desde el centro quedaron "moi impresionadas e contentas" con la buena acogida que tuvo la idea en las redes sociales. "Ao pouco de publicalo vimos que moita xente o compartiu nos seus perfís persoais, así como tamén tivo moito comentarios e likes. Ademais, as familias quedaron gratamente fascinadas despois de ver o resultado final", afirma Nerea Díaz.

Las familias también colaboraron activamente en el desarrollo de la idea con la cesión de ropa y demás elementos. "Grazas á colaboración das familias e persoas achegadas, que nos proporcionaron os atuendos, fíxose rápido e fácil. Levounos un par de días para sacar as fotos e editalas», explican desde el centro.

Afan Burela cuenta desde hace varias semanas con un nuevo centro en el Camiño Real, númnero 44, bajo: "Debido á situación da pandemia vímonos na obriga de buscar un espazo máis amplo para dar unha mellor calidade do servizo ás nosas usuarias e poder facer fronte ás novas demandas que nos xurdan".