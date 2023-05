Homenaje por los 107 años a Josefa Pico, la mujer más longeva de Foz

El alcalde de Foz, Fran Cajoto, y la concejala de Servizos Sociais, Ana Rojo, visitaron a Josefa Pico Teijeira, entregándole un ramo de flores por su 107 cumpleaños en la parroquia de Cangas. "Ela mesma o revisou, ollando detidamente flor a flor e todas as froitas que o adornaban", explica Ana Rojo, quien añade que "Josefa vive coa súa filla Mimina e cos seus netos Andrés e Covi. Tivo tres fillos (Moncho, Toño e Mimina) e ten netos, bisnetos e dous tataranetos".

La concejala de Servizos Sociais destaca que "dona Josefa foi sempre unha muller afable, moi positiva, cariñosa, con moi bo humor e querida por todos os seus veciños e veciñas. Vén dunha familia de once irmáns, a maioría foron tamén lonxevos ó igual que a súa nai, que tamén fora centenaria. Traballou arreo na agricultura, gandería e nas labores propias do fogar nuns tempos duros de moitas carencias, pero sempre cun sorriso e moi disposta a axudar a calquera veciño que lle fixera falta. Gustáballe moito xogar as cartas con varias das súas irmás, afección que tivo ata hai poucos anos. Coméntanos a súa filla que come como unha lima, de todo e bastante cantidade, e non perdeu nunca unha boa sesta". Y se pregunta si en la siesta estará el secreto de la longevidad.

Ana Rojo añade: "Recórdoa sempre baixar andando do barrio de Ribela ata a casa da súa filla na estrada xeral, de traernos buñuelos e demais doces para nós cando eramos nenos, cariñosa e sempre cun sorriso nos beizos. Estou orgullosa como veciña e moito máis como concelleira de poder homenaxeala ós 107 anos xunto ó alcalde, Fran Cajoto, co que empatizou preguntándolle pola súa familia e invitándonos a comer con ela".

"Canto nos ensinan estas mulleres fortes, que traballaron incansablemente sacrificándose polos demais. Épocas durísimas que lles tocou vivir, nas que se lles negaban os dereitos máis fundamentais tan só por ser mulleres. Noraboa por eses 107 anos e moitas felicidades dona Josefa!", destaca la edila focense.