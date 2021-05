Homenaje sorpresa a la centenaria Ramona Castañón en Barreiros

Con gran alegría recibió el domingo Ramona Castañón Junco la visita de los vecinos más próximos, con motivo de su 102 cumpleaños. Una sorpresa que la mujer, asturiana afincada en Barreiros, recibió muy contenta, "y muy emocionada, porque no se lo esperaba, porque lo mantuvimos en secreto", cuenta su hija, Isabel Fernández Castañón, con quien reside desde hace cuatros años en su vivienda en Reinante.

A las flores con que la agasajaron se sumó una tarta y unos bombones de la familia y hace unos días recibió también otro obsequio que la llenó de ilusión, una figura de la Virgen del Carme de Sargadelos que le entregaron su médica del centro de salud, Catalina, y José Manuel, el practicante, que la visita en su casa asiduamente para tratarla de un problema en un pie y el que organizó la sorpresa con los vecinos más allegados.

Una visita que Ramona tuvo que recibir en la cama, porque apenas aguanta ya sentada, pero mantiene una cabeza lúdica y charló animada con los asistentes. "Se acuerda de todo y si a veces alguna cosa no le sale al momento, vuelve a recapacitar y se acuerda", cuenta su hija, a la que le dice que no contaba llegar a la edad que tiene. "No sé cuál será el secreto, aunque ser la alimentación de antes", rememora Isabel, contando que su madre se dedicó siempre a ayudar en las tareas del campo.

Ramona recibe la visita cada mañana de una profesional del servicio de ayuda en el hogar que la ayuda a asearse y es su hija la que le da el desayuno y la comida y, por la tarde, con ayuda de su nieta, Noelia Díaz, pasa un ratito sentada. Una nieta que fue la que se encargó que no faltara la tarta en un día tan especial, en el que la familia agradece el apoyo de los que están siempre pendientes de Ramona. «Son todos encantadores", aseguran.