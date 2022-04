Un hombre que sufrió un accidente lleva meses esperando por una consulta en Traumatología

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Mariña hizo pública este miércoles la denuncia de un hombre, I.P.P., que sufrió una caída de la bicicleta en diciembre el año pasado y que sigue esperando por una consulta en Traumatología del Hospital Público da Mariña para que le receten el tratamiento adecuado a sus lesiones, que le provocan un fuerte dolor.

Según explican desde la plataforma, el hombre fue derivado al Hula con un traumatismo craneoencefálico y lesiones en un dedo y el omóplato. Allí estuvo ingresado dos días en la Unidad de Cuidados Intensivos (Uci) y tres en planta. "Durante o seu ingreso na Uci aténdense tamén as feridas, máis non se realizan probas radiolóxicas do dedo e do omóplato", explican desde la plataforma. En Lugo le dan el alta y lo remiten a la médica de familia, pero como sufre un dolor muy intenso que no remite con analgésicos decide acudir a Urgencias, donde le realizan radiografías y le diagnostican "tendinopatía do ombro esquerdo e contusión do primeiro dedo da man dereita".

El paciente fue a la médica de familia, pero sigue sin tener una cita en Traumatología .También llama a Atención al Paciente, pero no consigue contactar con el servicio. El dolor insoportable le lleva a acudir a la sanidad privada donde le dan un diagnóstico "compatible con rotura completa do ligamento do pulgar dereito e fractura de ocromion" y le recomiendan acudir a su hospital de referencia para recibir el tratamiento adecuado.

Varias semanas después de este diagnóstico, con dolor intenso y acumulando meses de baja laboral, el hombre sigue sin tener cita en Traumatología.

Desde el colectivo sanitario exigen al Sergas y a la dirección del hospital que "de xeito inmediato" solucionen este problema.