Cuatro personas resultan heridas en las carreteras lucenses la tarde del jueves

Un motorista resultó herido grave en una salida de vía ocurrida en la carretera LU-160 que une Mondoñedo con O Valadouro a la altura de la parroquia de Viloalle. Según apuntaron fuentes oficiales, el hombre presentaba rotura de clavícula y de brazo y una posible fractura de costilla, y fue trasladado al Hospital Público da Mariña.

Este no fue el único suceso en las carreteras mariñanas la tarde del jueves. Poco después de que se produjera esta salida de vía se produjo una colisión por alcance en la N-642 a su paso por Foz, concretamente a la altura de la rotonda que da acceso al polígono industrial de Fazouro. En este caso un vehículo todoterreno alcanzó por detrás a un turismo, poco antes de la rotonda en dirección Foz. Los tres ocupantes del coche fueron trasladados al hospital, aunque en principio su estado no revestía gravedad. La colisión se produjo en una hora con mucha circulación de vehículos en la zona, por lo que se produjeron largas colas mientras los vehículos siniestrados no fueron retirados de la carretera.