Historias de superación

Muy contentos se mostraban este martes Andresa Xavier Pinto y Yorel Ladra Ballesteros, los dos estudiantes del IES Perdouro de Burela que lograron dos de los 20 premios que concede la Xunta al esfuerzo y la superación personal correspondientes al curso 2021-22, cuando ambos cursaron 4º de Eso.

Estos galardones, de la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades y dotados con 1.000 euros para los estudiantes, reconocen la capacidad de superación de estos alumnos que consiguieron superar sus dificultades de tipo personal, educativas o del entorno familiar. En este caso los estudiantes contaron además con el apoyo de la iniciativa educativa de atención a la diversidad que es el Modelo Burela, que tiene en marcha el instituto burelés.

Andresa llegó en 2018 desde la ciudad de Praia, en la isla caboverdiana de Santiago, e inició sus estudios en el Perdouro en el curso 2019-2020. Por su edad empezó en 2º de Eso, pero sus competencias educativas eran de 3º de Primaria, lo que la llevó a hacer un sobresfuerzo para ponerse al día y superar ocho cursos en tres años. "No es fácil, pero recibí clases particulares en el instituto y tuve mucho apoyo de los profesores y de algunos compañeros", explica la joven, que también tiene una discapacidad auditiva.

Yorel y Andresa, en el parque Rosalía de Castro de Burela. JM PALEO

Este curso Andresa cursa el ciclo medio de gestión administrativa, "porque quería aprender cosas sobre el mundo de la empresa y ayudar a mi madre que tiene una empresa en Cabo Verde", aunque su sueño es ser azafata. "Tendré que irme a A Coruña pero siempre quise ser azafata, aunque prefiero trabajar en el aeropuerto porque por mi problema de salud no puedo estar mucho tiempo en el avión", explica. A Andresa también la gustaría recuperar la rutina deportiva que tenía en Cabo Verde, donde jugaba al balonmano y hacía ballet. "Me dieron una beca de ballet por mi esfuerzo, pero tuve que dejar Cabo Verde para venir aquí y tener una nueva vida", asegura.

La joven destaca que lleva una vida normal a pesar de su discapacidad auditiva y subraya que "hay mucha gente con problemas de salud, pero tienes que luchar siempre por lo que te gusta y hacer aquello que te motiva". "Hay que superarse porque todos somos iguales y capaces de hacer lo que nos propongamos", subraya.

Los comienzos de Yorel en los estudios no fueron del todo buenos y estuvieron marcados por una situación familiar complicada que condicionó sus primeros años. "O primeiro ano que fixen 1º da Eso repetín, pero a partir de aí decidín que tiña que estudar e fíxeno ben contando coa axuda do instituto que me brindou moitas oportunidades", explica. Ahora cursa 1º de bachillerato en la modalidad de Ciencias "porque sempre fun máis de números que de letras". Y a pesar de eso, fue premiado en el certamen de cuentos y relatos cortos Trapero Pardo, convocado por el Concello de Lugo.

Además, Yorel juega en el San Ciprián de fútbol, lo que le obliga a compaginar el deporte con las clases. "Teño un horario para organizarme e estudo nas horas que me quedan libres e, por exemplo, se teño que estudar para un exame non vou entrenar", indica. Con respecto a su futuro, el joven reconoce que todavía no tiene muy claro a lo que se dedicará, "pero gustaríame facer algo que me permita axudar a outras persoas ou vencellado ao deporte". Entre las opciones que baraja está ser bombero, policía o guardia civil, o bien cursar Inef. "Aínda teño tempo para pensalo", reconoce.