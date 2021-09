"La historia de Galicia tiene un pasado muy glorioso"

¿Posee recuerdos de Brasil?

Alguno tengo sí, de donde vivía.

¿Qué le hizo estudiar Veterinaria?

A mí lo que me gustaba era Biología, el mundo animal. Pero era una carrera con pocas salidas, de parado. Entonces estudié Veterinaria en León. Luego las primeras prácticas que hice en una clínica fueron aquí y aquí nos quedamos mi mujer y yo, no siendo ninguno de la zona.

¿Qué es lo que más le gusta de los animales?

Hay una parte que me gustaba mucho que es la etología, estudiar el comportamiento animal para a través de los animales entender nuestro comportamiento. Eso, entonces, hace 40 años, era novedoso, de Konrad. Otra de sus pasiones es la historia. Me gusta mucho, sí, la historia en general.

¿Y cuál fue la chispa que desató esa pasión?

Curiosamente fue por un tema de templarios, hace muchos años, casi 30, cuando no estaba de moda. A través de ello fui retrocediendo en el tiempo, hasta la prehistoria, los romanos, y me fui enganchando. Más tarde, cuando llegué a la alcaldía de Lourenzá, quería comprender la historia de Vilanova, porque no soy de aquí, y es apasionante.

¿Qué personaje histórico le ha atrapado?

El Conde Santo es un personaje muy interesante, no solo por él, sino por toda la familia, sus orígenes, y lo que ayuda a comprender un poco los orígenes de Lourenzá, la época de los musulmanes, la llamada Reconquista... He visto que la historia nos la han contando muy mal. Explíquese. La historia de Galicia está muy camuflada. Hay un pasado mucho más glorioso. Galicia no fue conquistada por los musulmanes porque aquí había unos señores muy poderosos, y esa parte de la historia nunca se ha querido contar. Galicia y los gallegos han sido los grandes olvidados y marginados de la historia.

¿Echa de menos la política?

No, son etapas, estuve 20 años en primera línea y todo tiene un momento. Además, siendo el presidente del GDR Terras de Miranda sigo teniendo relaciones con las instituciones, con los poderes locales, Diputación, actividad privada, aunque con una visión más comarcal.

Regresando a su día a día, estará cerca de la edad de jubilación, ¿tiene ganas?

No. Creo que todo depende del trabajo que tengas. Si tienes uno físico seguro que querría, pero a mí me gusta mi trabajo y si me dejan me reengancharé. No me veo jubilado, tengo las tardes libres, tiempo libre y es cómodo.

¿Va a la playa en verano?

Soy mucho de caminar por la playa durante todo el año. Y ahora tengo una pequeña huerta con la que me entretengo mucho. ¿Es su último descubrimiento? Sí, es un tema apasionante, a ver cómo funciona. A veces me cabreo mucho porque tenemos el clima perfecto para que se den todas las patologías de hongos, humedad y temperaturas suaves.