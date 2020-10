Historia con banda sonora

Ni el aforo reducido ni el ‘impacto’ de ver a sus músicos con mascarilla frena el entusiamo de Roi Casal, que ofrecerá este sábado en Burela un nuevo concierto de su gira Son galego, son cubano, con el que lleva cuatro años recorriendo los escenarios. Una actuación que para él es mucho más, pues "é mostrar parte da historia de ambos países" y, cómo no, un homenaje a lo grande a Xosé Neira Vilas, autor de las letras de la mayoría de las canciones y cuya voz en off conduce el espectáculo.

"Dende Cuba financiáronse 200 escolas e outras obras, e en Cuba naceu a Academia Galega, e símbolos hoxe vixentes como a nosa bandeira e o noso Himno, ambos centenarios", recordaba el escritor. Una reflexión a la que se suma la del cantante, quien señala que "cos cartos da emigración financiarónse escolas e hospitais, porque aquí non había un estado que velase por esas atencións básicas da poboación. A América emigraba xente moi nova, sen preparación, que só podía optar aos peores traballos como man de obra barata e os centros galegos encárgoronse da formación tanto en orixe como en destino", asevera.

La actuación es, pues, ponerle música a la emigración "e lembrar esa parte da historia, pois hai moita xente nova que a descoñece, quizais en Burela ou na Mariña non porque está moi vencellada coa emigración, pero si noutras partes de Galicia e é de xustiza que non caia no esquecemento", recuerda Casal.

El joven músico gallego vuelve a destacar el importante papel de "cronista da historia dos galegos" de Neira Vilas, que en sus más de tres décadas en la isla tuvo oportunidad de recorrerla entera como asesor del Ministerio de Industria y estar en contacto con los numerosos gallegos allí asentados "e dos que saen unha chea de historias incribles".

Un importante elenco de músicos gallegos y cubanos, los mismos que participaron el año pasado en La Habana por el 500 aniversario de la ciudad, se darán cita en el escenario de la casa de la cultura burelesa en un concierto promovido por el Concello burelés y la Xunta de Galicia, esta última institución a través del programa O Teu Xacobeo, y a las que Roi Casal agradece el esfuerzo.

"É moi importante que as institucións aposten pola cultura neste momento tan difícil", recuerda el músico, quien promete "un concerto trepidante, aínda que sentado nas butacas e con máscara", confiando en que todo salga bien, como está pasando con los que hubo tras la pandemia y que en diez días le llevarán a visitar Las Palmas de Gran Canaria.

En Burela el concierto es gratuito, ya que se enmarca dentro de las actividades organizadas por la comisión de las fiestas patronales, que este año no pudieron celebrarse. "Como a situación mellorou algo decidimos organizar este espectáculo para que poidan vir as nosas veciñas e veciños", aseveraba la presidenta de la comisión, Toñi Eijo.

Este miércoles Eijo rubricó un convenio con el alcalde burelés, Alfredo Llano, que permite que el Concello colabore con 5.000 euros, un dinero que se destinará íntegro al concierto del sábado, que será a las 21.00 horas. Para poder acceder a las 300 plazas disponibles es necesario anotarse con antelación llamando al 982.58.11.41 para poder distribuir el espacio y garantizar las distancias de seguridad.