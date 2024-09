Cinco meses después del incendio en O Valadouro: "Mi hijo de tres años nos pregunta cuándo volverá a su casa"

Todavía huele a humo al entrar en el edificio de la Avenida de la Diputación de Ferreira do Valadouro en el que el pasado 15 de abril se produjo un incendio en el que murieron una mujer de 77 años y su hija de 50, ambas residentes en el 1º F, inmueble en el que se originó el fuego. Precisamente, fueron los otros tres pisos de ese mismo bloque los que se vieron más afectados, y, aunque la mayoría de los vecinos del edificio regresaron a sus casas pasadas 48 horas, los que habitaban el bloque F aún no pudieron volver a sus hogares, que tienen las ventanas negras y hechas añicos.

Uno de los vecinos del inmueble es Jaime Collado, que residía hasta abril en el 4º F junto a su mujer, Ana Cabanelas, y su hijo de 3 años que, afirman, pregunta cada día "cuándo voy a poder volver a mi casa". Ahora los tres viven en la casa de un familiar en Burela. "Si hubiéramos sabido que la cosa se iba a alargar tanto nos habríamos buscado un alquiler", afirma la pareja.

A la espera del seguro cinco meses después del incendio

La situación de la familia está siendo más complicada de lo que inicialmente esperaban, pues ni su seguro particular ni el de la comunidad, ambos de una conocida compañía, dan señales de vida. "Saqué el seguro en el banco para hacer la hipoteca. Tras el incendio al principio fue todo bien; me limpiaron el piso, las paredes y quitaron todo el hollín. Acordamos que yo buscaría profesionales para arreglar todos los desperfectos, les pasaría los presupuestos y ellos se harían cargo, pero cuando se los envié en julio no volvieron a contestarme", asegura.

En la vivienda de Collado es necesario cambiar las ventanas, pintar las paredes y cambiar su caldera de calefacción, calcinada durante el fuego. "Las ventanas son unos cinco mil euros, pintar el piso son otros dos mil y la calefacción son casi seis mil", explican Collado y Cabanelas. A estos gastos, hay que añadir el coste de los desplazamientos desde Burela a Ferreira, donde su hijo acaba de comenzar el colegio. "Son unos cuatrocientos kilómetros cada semana, ¿quién paga ese combustible?", cuestiona Collado.

Daños en la fachada interior del edificio

La fachada interior del edificio también se encuentra deteriorada. Al golpearla se escucha un sonido hueco, muy diferente a la solidez de las otras paredes, y se observa como trozos se desprenden. "Habría que picarlo todo y solo hacen chapuzas, lo pintaron de blanco de cualquier manera, y eso lo estamos pagando los vecinos", explica Collado.

Los vecinos tampoco han recibido ayuda por parte de la presidencia de la comunidad. Collado afirma que no sabe "ni quién es" la persona que ocupa el cargo, que no reside allí, y los vecinos llevan desde agosto intentando que haga una reunión "para poder explicar todo lo que están haciendo mal antes de que sigan", pero todavía no lo han conseguido.

La compañía de seguros no cuenta con oficina en Ferreira, pero ante su inacción Collado y Cabanelas se plantean buscar en otras localidades para pedir explicaciones en persona. Mientras la situación no se resuelve, la pareja se plantea ya costear los desperfectos para "por lo menos poder vivir aquí otra vez" y pasar después las facturas guardadas al seguro, a la espera de que al fin intervenga.