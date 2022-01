La hidroeléctrica sorprende en un concello "onde non nos chegou nada"

"Estou moi sorprendido por este proxecto de Atalaya Generación porque a realidade é que ata o de agora nunca nos chegara nada. Polo menos positivo". Así se pronuncia el alcalde de O Valadouro, Edmundo Maseda, sobre el proyecto de construcción de una macrocentral hidroeléctrica reversible cuyas instalaciones estarán, de forma mayoritaria, ubicadas en su municipio, aunque tocando también los de Alfoz y Ourol y los de Xove y Cervo con las líneas de evacuación de alta tensión.

Para saber algo más del mismo Maseda anticipa que se reunirá inmediatamente con los responsables de la empresa, con los que ya mantuvo algún contacto telefónico, aunque sin profundizar en un proyecto que, de todas formas, consultó por su cuenta y en base a la documentación presentada en el Concello que, de momento, no es mucha. Esto es porque, por ahora, el proyecto definitivo y ultimado no se entregó aún en el Ayuntamiento, aunque sí está en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

La macrocentral despierta los lógicos recelos vecinales por el desconocimiento del proyecto

Ambas patas de dicho ministerio le vienen bien a O Valadouro porque el regidor se esfuerza en recordar que esta industria es completamente limpia, no genera ningún tipo de residuo y funciona solo con agua y con la electricidad que ella misma produce.

Pero también califica de "fundamental" el apoyo que puede implicar a nivel demográfico porque eso supone la generación de puestos de trabajo y, por consiguiente, el asentamiento de trabajadores y sus familias. O Valadouro debería ser el más beneficiado por ello.

La existencia del proyecto y el hecho de no ser conocido por la ciudadanía despierta recelos, también en Alfoz, donde el alcalde, Jorge Val, convocó una reunión para el día 16 de febrero para exponer al vecindario lo que sabe en lo que toca a su municipio. Varios vecinos de O Valadouro preguntaron si podían entrar en dicha reunión y Jorge Val dice que no hay problema, pero que no les servirá de mucho porque solo se hablará de lo que toca a Alfoz.



La central | Pertenece a las hidroeléctricas de tipo reversible

La central hidroeléctrica será de tipo reversible. En esencia esto consiste en que funciona de dos modos distintos que, conjuntamente, hacen que sirva como almacenaje para la energía eléctrica. De una parte habrá un embalse en una cota alta, en Vilacampa, desde donde cae el agua por una tubería hasta unas turbinas que generarán electricidad. Esto sucederá cuando hay demanda de electricidad.



Al revés

Cuando la situación es la contraria, esta central recoge el agua almacenada el segundo embalse, en una cota más baja, y mediante un complejo sistema soterrado la eleva al embalse superior con la electricidad generada antes para que después, al caer, vuelva a generar electricidad cuando sea necesaria.