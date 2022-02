Hermelino Ben, el Maradona de Galdo, reparte 8.000 euros

El vendedor en Viveiro de la lotería de la Organización Nacional de Discapacitados Españoles y Europeos (Ondee), Hermelino Ben, repartió 8.000 euros en el sorteo del pasado viernes, en diez boletos premiados con 800 euros cada uno al coincidir sus cuatro últimas cifras con las del número premiado ese día, que fue el 38.993.

Se trata del llamado Bote Boleto Viernes, juego donde quienes adquirían los boletos a dos euros optaban a 100.000 euros más el bote –que supera el millón– si coincidían las cinco cifras y la serie; a 15.000 euros si eran las cinco cifras, a 800 si son cuatro -como sucedió en Viveiro-, 80 euros si eran iguales las tres últimas, 10 si coincidían dos y el reintegro de 2 euros por la terminación. "Eu tiña o 58.993 e vendera unha tira de dez, así que cada boleto ten un premio de 800 euros", explica Ben, también conocido como Maradona de Galdo, por su habilidad con el toque de balón.

Comenta que sus clientes son habituales pero faltan algunos premiados por aparecer. "Hai un señor que era de Lanzarote, que veu moitas veces e antes de marchar mercou o boleto e saíulle ben, cobrou os 800 euros. E aínda faltan máis, sei que os din pero aínda faltan por aparecer", dice, sin embargo los plazos no apuran porque "hai seis meses para cobrar o premio, é moito tempo". Los afortunados pueden dirigirse al propio vendedor.

Hermelino recuerda que con ese son ya once los premios destacados que reparte. "Teño dado 1.000, 500 e 200 euros polos rascas e cando era a peseta din dúas veces o Gordo completo, que lle tocara á xente un millón de pesetas en cada boleto", apunta.

Entre los agraciados dice que hay un hombre de Lanzarote que compró el boleto antes de regresar

El vivariense lleva casi dos décadas vendiendo este tipo de lotería y espera que la Semana Santa y el verano animen una actividad que, como el resto, se vio afectada estos años de pandemia por el menor movimiento de gente en las calles. "Co tema do virus a xente non podía saír á rúa e todo inflúe", reconoce el vendedor, que confía en que la situación remonte por la proximidad de esas fechas que atraen multitudes a Viveiro.