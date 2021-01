Una de las grandes historias de la final de la Copa Galicia de fútbol sala masculina envuelve a dos hermanos, Álex y Antonio Diz, que competirán por el título este sábado, en el pabellón de A Gándara, en Narón (TvG2, 17.00 horas), con sus respectivos equipos, el Pescados Rubén Burela FS y el Noia Portus Apostoli. Los jugadores lucenses, formados en la cantera del Prone, jugaron también en el Santiago y separaron sus caminos hace tres temporadas, cuando el mayor, Antonio, firmó por el Segovia, mientras que el pequeño, Álex, se marchaba a Navarra. En la campaña 2019-20 ambos regresaron a Galicia, aunque separados, para ingresar en el proyecto de Primera División del Pescados Rubén, en el caso de Álex, y en el de Segunda del Noia, en el de Antonio.

El duelo de mañana no será el primero oficial entre ambos, que ya se vieron las caras dos veces en los enfrentamientos entre el Magna y el Segovia de la temporada 2018-19 en Primera División, con un triunfo y un empate para Álex Diz, que tampoco conoce la derrota en los otros dos partidos, ambos amistosos, en los que se vieron las caras, el último precisamente en un Noia-Pescados Rubén, estamisma pretemporada. "Xogar contra Antonio sempre é especial, pero nesta ocasión se cabe máis ao haber un título en xogo. Ata agora non perdín contra el, esperemos que siga esta dinámica", señaló Álex, que es consciente de que la carga emocional tendrá que quedar en un segundo plano cuando comience el partido. "Ao final levamos tantos anos xogando xuntos que nos enfrontamos moitísimas veces en adestramentos e non será nada estrano facelo no encontro; pode que a primeira vez, no Xota-Segovia, si que fora raro, pero cando saiamos á pista cada un mirará polos intereses do seu equipo", explicó Álex Diz.

También Antonio admite que la primera vez que se enfrentaron fue "moi raro, despois de estar toda a vida xogando xuntos e de estar tan unidos (seguimos falando case tódolos días), e ademais, estaba toda a nosa familia; aínda así este encontro ten un carácter diferente, que é a pelexa por un título. Penso que é un encontro moi fermoso e sen o dramatismo para o perdedor que suporía un descenso, así que toca gozalo ao máximo", indicó.

A TOPE. Ambos saben que tendrán contacto directo en algunos lances del partido y prometen máximo brío a la hora de disputar balones. "Antonio é un pívot que ten moi bo xogo de costas, así que lle tocará máis lidiar con el a Renato ou Lucho, os nosos peches. Esta tempada, ademais, está tendo moito protagonismo en ataque e está vendo portería —lleva 7 goles en 9 partidos—, así que hai que ter coidado", asegura Álex respecto a su hermano, que, a su vez, también le elogia. "É o tipo de xogador que nos gusta aos pívots ter por detrás, bo pasador, chegador, creo que está nun bo momento de forma. Os dous somos xogadores moi competitivos e gañadores e dende logo que se temos que ir polo balón imos facelo a tope para defender os intereses do noso equipo, pero sempre dentro da deportividade", afirmó el jugador del Noia.

Álex no solo conoce bien a Antonio de las filas del rival, ya que la pasada temporada compartió vestuario en Burela con otros dos jugadores que ahora están en las filas del Noia. Se trata de Pope y Luisma, que dejaron un grato recuerdo en el Vista Alegre . "Nunha final a motivación está asegurada, pero é verdade que o feito de que Luisma ou Pope coñezan tan ben ao Pescados Rubén pode axudarlles a eles. Ademais son dous xogadores que compiten moi ben e seguramente terán tamén o plus dos que se enfrontan aos seus exequipos", manifestó.

¿FAVORITISMO BURELÉS?. En lo que discrepan ambos hermanos es en el cartel de favorito, que Antonio le concede al Pescados Rubén FS, mientras que Álex huye de la etiqueta. "Hai que ser realistas, a diferencia entre Primeira e Segunda División é moi importante e o Pescados Rubén ten un plantel para afianzarse perfectamente na categoría. Por categoría e plantel parte como favorito, pero iso non quere dicir que non teñamos posibilidades. Estamos facendo unha tempada fantástica e a única derrota chegou na Copa contra o Valdepeñas, pero facendo un gran partido, así que trataremos de romper os pronósticos", señala Antonio Diz, algo que trata de rebatir su hermano. "Nunha final non conta a categoría na que estás, queda minimizada por outras moitas cousas. Na Copa Galicia xa se viron triunfos de equipos de Segunda sobre outros de Primeira e a a tempada que está facendo o Noia é para respectalo ao máximo. Levan 9 partidos na Liga e só empataron un, o que di moito do seu potencial, pero ademais conta cun montón de xogadores de gran nivel", dijo Álex.

CLAVES. Los hermanos Diz hablan también de las claves que pueden decantar el partido hacia un lado u otro, como podría ser adelantarse en el marcador. "Nunha final o equipo que se pon por diante cobra unha vantaxe importante, aínda que non é definitivo", asegura Antonio, que cree que el Noia tiene que contrarrestar la superioridad del rival con otras virtudes. "En ritmo e calidade están por enriba, pero nós temos ese plus de ilusión extra do equipo que xoga nunha Liga por debaixo". Precisamente del ritmo habla también Álex Diz, que considera que puede ser la ventaja de los mariñanos si son capaces de imponerlo. "Se impoñemos un alto ritmo de encontro dende o primeiro minuto e somos capaces de mantelo conseguiremos que o Noia non se sinta cómodo. Penso que aí é onde podemos sacar vantaxe", concluye.

Ambos cuentan con tres títulos autonómicos en su palmarés

La final de la Copa Galicia de mañana servirá también a los hermanos Diz para desempatar a nivel individual en su palmarés de títulos autonómicos, ya que ambos jugadores cuentan con 3, una formando parte del Prone Lugo y dos, consecutivos, con el Santiago Futsal.



Noia se estrena

El Pescados Rubén FS cuenta en su palmarés con una única Copa Galicia, en la temporada 2017-18 ante O Parrulo, mientras que el Noia buscará estrenarse en su primera final.



12 Jugadores gallegos

Entre los dos equipos cuentan con 12 jugadores seniors nacidos en Galicia, destacando el Pescados Rubén FS, con 9. Son, además de Álex Diz, Edu, Lucho, Pazos, Iago Míguez, Renato, Pitero, Nito y Quintela. En el Noia, además de Antonio Diz, figuran Palmas y Pirata. En el cuadro burelés también están los juveniles Quelle, Bruno y Renatinho.