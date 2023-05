Dos hermanas frente a frente en Viveiro

Las hermanas vivarienses Erea y Claudia Rivera Vázquez, de 31 y 21 años, disputan el 28 una competición diferente a los juegos de cartas que acostumbran. Erea es la número siete en la lista del PP de Viveiro y Claudia figura en el puesto doce de la candidatura del BNG. Las dos piensan que sus partidos ganarán apoyos.

La popular espera que se recompense "o traballo que fixemos, á parte do equipazo e que Mariña é xenial", señala sobre la alcaldable. En la calle percibe "ganas dun cambio" y "penso que temos posibilidades". La nacionalista espera que el Bloque "reciba o que merece, porque Míriam traballou moito, quixo facerlle ben a Viveiro e penso que imos medrar".

Ambas llevan mal las derrotas. Claudia asegura que "eu teño peor perder e tamén mal gañar", aunque solo compiten por el cariño de su madre Ángeles. "Penso que miña irmá lévao mellor, nótasllo, sabe disimular máis, eu son máis de turrar, exploto antes", indica Erea.

Las visiones ideológicas no impiden que se lleven fenomenal. Erea cree que la diferencia de edad contribuye a ello, porque "fálame de cousas que ao mellor non lle conta a mamá", mientras Claudia dice: "É como se fose a miña nai, é un anxo".

Estos días evitan hablar de política, de la que no conversan mucho en casa, "pero cando se fala é respectuosamente, cada un achega ás súas conclusións, cada un é libre de pensar o que lle pareza", señala Claudia, quien añade que "fomos criadas cos mesmos valores, pero cada un decide coa súa bagaxe persoal a que partido quere apoiar". Erea apunta que "hai temas máis peliagudos, coma en tódalas casas, falouse cando foi das listas, pero hai que ter respecto".

El domingo se verán las caras porque ambas estarán de interventoras en la misma mesa de Galdo, después cada una irá con su partido y acabarán el día en familia. Erea trabaja y el lunes madrugará, y Claudia volverá a sus estudios de Derecho en Santiago.

Claudia se integró en 2022 en Galiza Nova y no participó mucho en la campaña al tener exámenes. "Nin me sinto nin me sentín nunca identificada coa dereita política, pero respecto entre nós sobra". Cree que "pódese mellorar Viveiro, que é o sitio ao que quero volver sempre".

Erea precisa que "cada un ten os seus ideais, polas circunstancias da vida os meus tiran máis hacia a dereita" y ahora decidió unirse al PP "polas ganas de cambio, de mellorar; dende o sillón criticando e sen axudar non se logra. Quero facer a miña vida aquí e véxome con ganas de afrontar o que veña, de loitar polo que queremos, non podes esperar a que o fagan os demais".