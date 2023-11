Dos heridos al colisionar dos turismos en la N-634 en Ribadeo

Dos personas han resultado heridas en la colisión frontolateral registrada entre los vehículos en la carretera N-634 a su paso por Vilaframil, dentro del municipio de Ribadeo.

El accidente ocurrió en el punto kilométrico 557,550 unos minutos antes de las tres de la tarde de este miércoles.

Los servicios sanitarios de Urxencias Médicas del 061 les trasladaron al Hospital da Mariña, situado en Burela, para una revisión por si presentasen lesiones más graves que las apreciadas inicialmente.

Un particular alertó al 112 de Galicia de que había al menos una persona herida. La central gallega movilizó al 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a los bomberos de Barreiros, que no tuvieron que intervenir al estar accesibles los heridos, uno de cada uno de los automóviles. También se comunicó a la Policía Local, aunque no era de su ámbito competencial.