Herido un operario que se golpeó con un carro mezclador en Barreiros

Un operario resultó herido al golpearse con un carro mezclador con el que trabajaba en una granja de la parroquia de San Xusto de Cabarcos, en el ayuntamiento de Barreiros.

Un particular alertó a las once de la mañana al 112 Galicia indicando que el trabajador estaba consciente y no estaba atrapado. Desde el servicio de emergencias comunicaron la incidencia a Urxencias Médicas del 061, a la Guardia Civil y a Protección Civil.

El servizo de Urxencias Médicas movilizó un helicóptero medicalizado hasta el lugar pero finalmente el trabajador fue trasladado en ambulancia al Hospital da Mariña, ubicado en Burela.