Excarcelada una mujer tras una salida de vía en Viveiro

Una mujer resultó herida y tuvo que ser excarcelada del vehículo en el que viajaba como acompañante tras una salida de vía en la carretera de Vieiro a Galdo, en Viveiro, este domingo por la tarde.

La central de emergencias del 112 recibió el aviso de un particular hacia las siete menos diez de la tarde para informar del accidente y reseñaban que no parecía revestir gravedad y que no había atrapados, sin embargo los bomberos del comarcal de Viveiro tuvieron que excarcelar a la mujer, que sí había quedado atrapada. Para ello retiraron la carrocería del lateral derecho del vehículo y después la inmovilizaron. Una ambulancia la trasladó al Hospital da Mariña para su valoración.

Los bomberos indican que el accidente ocurrió en la parroquia de Vieiro, en una curva. El vehículo circulaba en dirección Galdo y se salió por el margen izquierdo de la vía. Al lugar también acudieron Urxencias Sanitarias y la Guardia Civil de Tráfico.