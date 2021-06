Xaime: "Hemos rozado la excelencia en la fase de permanencia en Tercera"

El viveiro consiguió la ansiada permanencia en Tercera División tras empatar a tres goles frente al Ourense CF en Cantarrana el pasado domingo. Uno de los baluartes esta temporada del equipo celeste ha sido Xaime, que además de capitán es el jefe en el medio campo del conjunto que dirige Chusky.

¿Cómo están tras conseguir el objetivo?

Estamos en un estado de euforia criminal, mejor imposible.

Imagino que tenían ganas de cerrar el objetivo lo antes posible, ¿no?

Sí. Ha sido una temporada atípica y estaba haciéndose larguísima. Hemos hecho una segunda fase espectacular y estábamos deseando que llegara el momento de cerrar la salvación para poder ahora disfrutar de estos quince días.

El Ourense CF, que venía ya salvado, os lo puso muy difícil.

La verdad es que pensamos que iban a venir un poco más relajados, pero ellos tienen jugadores de mucha calidad individual y en estas situaciones, cuando te liberas, juegas sin presión, hace que esa calidad sobresalga aún más. Por eso nos costó mucho empatar este partido.

¿Qué sintió cuando su hermano hizo el 3-3 a pase de usted en el minuto 86 ante el Ourense CF?

No sé cómo describirlo, una alegría tremenda. Él (Tichu, su hermano) se lo merece todo porque trabaja mucho y se merece cualquier cosa buena que le pase en la vida.

Es muy difícil de mejorar la fase de permanencia que han hecho, ¿no?

Sí, muy difícil. Llevamos creo que diez partidos, treinta puntos en juego, y hemos empatados dos y hemos perdido uno, hemos sacado 21 puntos sobre 30 posibles. Es impresionante, rozando la excelencia, compitiendo en todos los campos y ganando a equipos con quizá más calidad que nosotros.

"Estábamos deseando que llegara el momento de la salvación para poder disfrutar ahora estos quince días"

¿La clave fue que se adaptaron muy bien tras no conseguir meterse en el grupo de arriba?

Yo creo que no meterse en el grupo de arriba no fue un fracaso, fue más bien un disgusto porque llegamos con opciones a la última jornada y dependiendo de nosotros mismos. Nosotros lo asimilamos mejor que otros equipos porque lo normal es que estuviéramos en la fase de permanencia, y hay otros equipos que quizá estaban construidos para jugar por el ascenso, como el Barco, el UD Ourense, que les costó más. Nosotros cambiamos el chip rápido y competimos muy bien.

Ahora toca disfrutar.

Sí, toca disfrutar, soltarse, liberarse... Después de jugar con esa presión, que por otra parte no nos mete el club, nos la metemos nosotros mismos, domingo tras domingo, para ganar, ahora toca acabar la temporada disfrutando como equipo, como grupo, porque aquí hay un grupo humano excepcional.

¿Qué valoración hace Xaime de su temporada a nivel personal?

Nos costó un poco adaptarnos a la nueva categoría. Veníamos de una temporada donde éramos protagonistas, llevábamos el peso de los partidos, y nos costó un poco meternos en el papel ese de saber sufrir sin balón, por eso recibimos algunas goleadas. Vimos que había que ponerse el mono de trabajo y a mí me costó, personalmente, porque soy un jugar que me cuesta jugar son balón, me gusta tener la pelota en los pies, pero hay que asumirlo y sumar, porque el fútbol es un deporte colectivo y las individualidades pasan a un segundo plano.

¿Cómo van a celebrarlo?

El preparador físico nos dijo la temporada pasada que si ascendíamos nos regalaba un fin de semana a toda la plantilla, pero por la pandemia no se pudo hacer. Este año nos dijo que lo mantenía si se conseguía la permanencia, que mantenía la promesa, así que nos iremos un fin de semana todos juntos a celebrarlo.