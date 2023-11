"Hemos mejorado en defensa y tenemos la confianza que dan los triunfos"

El Pescados Rubén Burela FS encadenó ante el FC Barcelona B, (2-1) su tercer triunfo consecutivo y continúa su escalada en la clasificación de Segunda División. El cuadro mariñano es octavo, con 12 puntos, pero está a uno solo de la zona de play off, que cierra el Sala 5 Martorell, con 13. Los bureleses incluso tienen ya a tiro la segunda plaza, que ocupan los dos equipos de Zaragoza, ambos con 15 puntos. El único que parece amagar con escaparse es el Antequera, líder indiscutible del campeonato, con 18.

El pívot cordobés Ismael, llegado este verano al club naranja, anotó su cuarto tanto en la temporada para contribuir a la cuarta victoria del Pescados Rubén FS, la tercera seguida en casa. El jugador está creciendo a la par que el equipo y asegura que su proceso de adaptación marcha por buen camino. "Estoy feliz en Burela, me han recibido desde el primer momento como si fuera mi casa y me he encontrado un club muy serio con un cuerpo técnico muy profesional y un grupo de compañeros excelente. Llevaba dos años sin participar todo lo que me hubiera gustado en Córdoba y es verdad que en los primeros partidos tuve algunas dudas porque quería demostrar que no se habían equivocado conmigo y desde el club siempre encontré el apoyo y la confianza necesaria para ir creciendo de la mano del equipo. Es evidente que de un jugador en mi puesto siempre se esperan goles y yo estoy encantado de poder hacerlos, aunque si tengo que ayudar de otra manera pues encantado también, aquí lo que importa es el colectivo", dijo.

El jugador destaca sobre todo el avance del equipo en las últimas semanas, que no solo atribuye a la mejoría defensiva, sino también a la confianza que dan los buenos resultados. "Es evidente que con la calidad y los recursos que tenemos arriba vamos a crear ocasiones por lo que no encajar o encajar poco es la forma de ganar partidos, pero creo que la clave está en la confianza que hemos ido adquiriendo a nivel individual y colectiva cuando han llegado los triunfos, ahora estamos todos mucho más sueltos y nos damos cuenta de que las cosas que nos pide David (entrenador) son más sencillas de lo que parece. Estamos en el buen camino", manifestó.

Respecto a la situación clasificatoria, Ismael hace hincapié en la igualdad que hay en la tabla. "Ya se ha visto que ganando dos o tres partidos seguidos te metes arriba, pero si los pierdes caes muchas posiciones. Nosotros tenemos que pensar únicamente en seguir sumando en cada jornada porque tenemos claro que el objetivo es pelear por ascender".