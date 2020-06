"He visto a gente de Alcoa llorar en el trabajo y seguro que lo hacen en casa"

Alberto Burundarena, además de ser el presidente de la asociación A Ribeira en Foz trabaja en la planta de aluminio de Alcoa desde hace 19 años. Es optimista por naturaleza, aunque es verdad que durante unos días no veía luz al final del túnel. Tras una noche de trabajo, pasado el mediodía, atiende a este medio entre el cansancio por el turno recién terminado y la preocupación que ronda en todos los empleados de la fábrica, desde que hace una semana la multinacional anunció el despido de más de medio millar de trabajadores de la planta de Aluminio.

¿Cómo ve la situación en la actualidad cuando ya ha pasado una semana desde que Alcoa hizo oficial la intención de despedir a 534 trabajadores de la planta de Aluminio?

Confío en las promesas que han hecho los políticos que elegimos. Tanto en Alberto Núñez Feijóo y Pablo Casado, como en la ministra Yolanda Díaz, en Pablo Iglesias y en el propio Pedro Sánchez. Ellos dijeron que Alcoa se va a salvar, que van a mantener los puestos de trabajo y yo creo que tienen la obligación de cumplir con lo que prometieron.

¿Es optimista ante esta situación?

Yo es que soy optimista por naturaleza. Al principio no veía la luz pero el domingo, tras lo que sucedió en Ribadeo en la manifestación, vi un poco de luz. Creo en el pueblo mariñano y esta empresa es vital para que la comarca pueda seguir adelante durante muchos años.

¿Qué significaría el cierre de esta planta para la comarca de A Mariña?

Sería un desastre no solo para A Mariña, sino para toda la provincia, porque representa más del 30% del PIB. A Mariña no puede vivir solo del turismo. Yo llevo 19 años en la empresa y no sé lo que cotizaría en la Seguridad Social pero a lo mejor en todos estos años unos 100.000 euros. Multiplica eso por 1.000 trabajadores, y solo en cotizaciones a la Seguridad Social.

Desde algunos sectores se dice que si Alcoa cierra la planta de Aluminio tendría que devolver todas las ayudas que le han dado los distintos Gobiernos a lo largo de todos estos años. ¿Usted está de acuerdo?

Alcoa ha pagado muchos más impuestos directos e indirectos de las ayudas que ha recibido. Eso lo tengo clarísimo. Además, Alcoa está pagando la luz al mismo precio que un consumidor, cuando esta fábrica sola consume el 2% de toda España; no puede pagar el mismo precio que un consumidor doméstico.

¿Cómo están los ánimos dentro de la empresa?

He visto a gente llorar en sus puestos de trabajo y, seguramente, también lo hagan en casa junto a sus familias o arropados por ellas. Otros tienen más ánimo y vamos tirando unos de otros, pero la noticia, aunque esperada, cayó como un jarro de agua fría, porque es el cierre inmediato de la planta de aluminio.

Se lleva hablando durante muchos años de que Alcoa va a cerrar y nunca se ha preocupado nadie de buscar una alternativa, ¿llegamos demasiado tarde?

Alcoa no tiene por qué durar solo equis años, porque el aluminio es vital para el mundo y en España también. Date cuenta de que con la pandemia aquí se siguió trabajando porque se entendió que era una empresa con una actividad esencial.

Entonces usted cree que Alcoa podría seguir activa muchos años más.

No es una fábrica caduca, la caducidad nos la ponen nuestros políticos. En Alemania se inauguraba una central térmica hace pocos días según pude leer en algún medio. España no puede vivir solo del turismo, solo de que vengan los extranjeros de vacaciones y a emborracharse.

Sí, pero parece que en España se ha optado por ser la Florida de Europa, por ser un país con un sector del turismo muy fuerte.

El sector primario y la industria es vital para un país, no podemos ser Cuba o la República Dominicana; somos un país europeo y tenemos que tener industria.

De todas las soluciones que se están poniendo encima de la mesa, ¿cuál es la más adecuada para usted?

La solución es que el Estado entre como accionista o, de lo contrario, que intervenga la empresa. Así lo esta haciendo Merkel en Alemania y el resto de países europeos.

¿Es rentable una empresa de aluminio en nuestro país en la actualidad?

Producimos solo el 25% de lo que España consume de aluminio, fíjate si puede ser rentable y de futuro. Pero para ello se necesita tener las mismas condiciones que el resto de países competidores y que el Estado entre ahora en la factoría para minimizar el impacto mundial que esta sufriendo la industria.

Hablaba usted de los políticos al principio de la entrevista y decía que confía en que ellos solucionen el problema. ¿Alguna reflexión más?

Sería triste que una empresa que fue montada a lo comunista por una dictadura asquerosa e inhumana, con el sudor de nuestros padres y abuelos y con el dinero de los españoles, la destruya una democracia capitalista que dice ser progresista. La empresa es nuestra, la hicimos nosotros y esnuestra casa, que no se olvide.