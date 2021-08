El hardcore se siente y se sienta en el Resurrection Fest

Es un Resurrection Fest atípico, sin colas, ni aglomeración de espectadores pero que mantiene su esencia y el ritmo frenético de la música metalera. Los 'pogos', esos saltos tan típicos de los conciertos, se convirtieron en movimientos de piernas, brazos en alto y cabezas moviéndose al ritmo de la música. El público se ajusta a las normativa sanitaria, pero interactúa con ganas en el primer festival con grupos internacionales en nuestro país.

"Cumplí los 18 años en el Resu y desde esa no he dejado de venir ningún año. Han cambiado muchas cosas desde hace diez años", señala Kris Platas

Entre la multitud ataviada de negro se vislumbran camisetas de ediciones pasadas del festival. Es una cuestión de fidelidad que abarca tanto a gente de la comunidad como a los llegados de otros lugares.

La gente fue llegando poco a poco. El acceso al recinto se presentó tranquilo, con varias entradas en función de la zona donde se ubican los asistentes. Ya no hay varios escenarios, solamente uno y pequeño, pero su decoración no engaña. El hardcore vuelve a Viveiro, aunque lo haga de forma distinta.

"No creía que fuésemos a presenciar música en directo tan pronto", señalan dos de los participantes

Los vigueses Aphonic abrieron el telón de acero con fuerza y encendieron al millar de asistentes con sus canciones, alguna dedicada con discutible gusto a los medios de comunicación: "Que le follen a la prensa".Además de las críticas letras del grupo vigués, también hubo espacio para alegatos feministas por parte de las integrantes de Bala.

"No nos quisimos perder esta edición, aunque sea diferente, para que nuestra hija de dos años disfrute desde muy pequeña", señalan unos participantes que acuden con su niña pequeña

En los intervalos entre conciertos, los espectadores aprovechaban para marcarse un disimulado baile de camino al baño, al bar o a las furgonetas de comida en las que reponer fuerzas para seguir brazeando hasta la medianoche con Angelus Apartida y Kreator, quienes pusieron el broche de oro a esta primera jornada festivalera. Además, la Pizzbur también hace reparto hasta la entrada del recinto.

La emoción por volver a escuchar música en directo jugó alguna mala pasada, ya que algunas personas se cayeron de las sillas en pleno frenesí musical. Aguantar siete horas sentado y tener la mascarilla tanto tiempo tampoco era fácil, por lo que algunos se dieron un pequeño respiro. Pese a todo, el civismo se impuso y el espíritu del Resu se dejó sentir de nuevo. Celeiro y el Resu, en formato reducido, mantienen la llama.

Conciertos: Eluveitie y While She Sleeps

Al Resurrection Fest todavía le quedan dos emocionantes jornadas de música en directo con actuaciones como la de Eluveitie o While She Sleeps.



Viernes 27



17:00: Bellako



17:50: Crisix



19:00: The Ocean



20:30: Jinjer 22:35: Eluveitie



Sábado 29



17:05: True Mountains



17.55: Teksuo



19:05: Landmvrks



20.45: Destruction



22:30: While She Sleeps