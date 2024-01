"No harán nada hasta que haya muertos", dice un pasajero del tren que chocó en O Vicedo

Ocho pasajeros y el maquinista del convoy de Feve que viajaba este martes entre Ferrol y Oviedo, a la altura del Concello de O Vicedo, sufrieron un gran susto al chocar el tren contra dos pinos que estaban tirados en un talud a la salida de un túnel. No hubo heridos, pero las víctimas tardaron en ser evacuadas del tren más de dos horas.

El suceso ocurrió sobre las 10.15 horas de la mañana. El tren tenía prevista la llegada a Viveiro a las 10.30 horas. Una vez dejado atrás la parada de tren de O Barqueiro, el convoy cruzó el puente sobre el río Sor que separa A Coruña de Lugo y se introdujo en un túnel. A la salida del túnel, en una curva, el maquinista se encontró con los dos pinos, tirados por el temporal. Estaban ya en el Concello de O Vicedo, en la parroquia de San Miguel de Negradas. Los árboles cogieron la parte de arriba del tren y fueron dañando el vehículo hasta que se detuvo, sin llegar a descarrilar. "Fue un bum, bum, bum el que notamos; yo no valoré el golpe hasta que lo vi después, que dije, ¡Dios mío!", afirma Perfecto Parapar, uno de los ocho integrantes del tren.

No habiendo heridos, el mayor problema que tuvieron las víctimas fue el tiempo que tardaron en evacuarlos. No fue hasta pasadas las 12.30 horas cuando empezaron a llegar, primero la Guardia Civil, más tarde Protección Civil de O Vicedo y, por último, los bomberos de Viveiro. Finalmente, los pasajeros fueron trasladados en otro tren que venía de Ferrol hacia Ortigueira, marcha atrás, y allí Adif les facilitó el desplazamiento hacia sus respectivos destinos.

"No harán nada hasta que haya muertos", dice Perfecto Parapar. "Fue a la salida de un túnel en curva, había un talud y dos pinos que los había tirado el temporal", relata el protagonista. "Cortaron madera, los árboles quedaron en terreno de nadie y con el viento cayeron encima de la vía", explica Parapar, que cuenta qué es lo que sintió cuando chocaron. "Yo noté el golpe, pero no valoré la magnitud hasta que lo vi después", advierte. "Entonces dije, ¡Dios mío!, de la que libramos", subraya. "Fue un bum, bum bum, zarandeamos un poco, pero no llegamos a salirnos de la vía", relata.

No harán nada hasta que haya muertos; las vías están llenas de maleza y hace tiempo que no hacen mantenimiento

Una vez detenido el convoy, el problema vino porque no pudieron salir hasta más de dos horas y media después. El choque se produjo sobre las 10.15 horas y fueron evacuados pasadas las 12.30 horas. "Yo llamé a la familia, otros llamaron a otra gente, pero nadie debió valorar la magnitud del accidente", comenta. "El maquinista avisó y estaba esperando respuesta, y no nos dejaba salir a la vía, porque era responsabilidad suya", dice, entendiendo la postura del maquinista.

Fue un milagro que no le pasara nada al maquinista, si el árbol está diez centímetros más abajo se lo come

"Fue un milagro, si el tronco está diez centímetros más abajo se lo come", dice el pasajero refiriéndose al maquinista. "Las vías están llenas de maleza y hace tiempo que no hacen mantenimiento", critica Parapar, que iba camino de su casa, en Viveiro, desde Moeche, donde le dejó su mujer para hacer recados. "Fueron dos horas de descontrol, no había respuesta, no le dieron importancia al accidente", aporta el pasajero vivariense.