Una hamburguesa con estrella

O Palique de Mondoñedo está de enhorabuena. Acaba de participar en la cuarta edición del Campeonato de Hamburguesas de España y su creación, a la que denominaron ConXeito, se hizo con el premio Hamburguesa con Estrella que concedía Estrella Galicia, empresa patrocinadora de este evento. En este caso se premió una cuidada elaboración en la que presentaron una hamburguesa elaborada con carne de la zona a la que añadieron cebolla caramelizada con cerveza Estrella Galicia y su responsable David Folgueira explica que el resultado "foi moi bo".

No fue la única novedad que incluyeron en esta hamburguesa porque en lugar de la habitual lechuga pusieron repollo y usaron crema de queso con una base de chorizo elaborado con cerdo celta. Es decir, todo con productos de proximidad. El resultado no pasó desapercibido para el jurado, que aunque no les dio el primer premio, sí les concedió un reconocimiento muy especial, sobre todo teniendo en cuenta que había 350 participantes dando lo mejor de sí mismos.

El propietario del establecimiento mindoniense, David Folgueira, recuerda que primero tuvieron que enviar una preinscripción con su propuesta "e a partir de aí escóllente ou non para poder participar". Una vez que los eligieron, la tuvieron que servir en O Palique durante todo el mes de febrero "e nese tempo veu un xurado probala e logo pasamos á final. Nós conseguimos un dos premios da empresa patrocinadora, e para nós é unha grande alegría".

Sobre la experiencia que se encontró cuando la tuvo a disposición del público, Folgueira recuerda que hubo un poco de todo "porque estas cousas dependen do padal. Mesmo o xurado veu dúas veces e da segunda non dixeron nada salvo que estaba todo ben e que alababan a aposta polos produtos locais. Pero da primeira si comentaron que non se imaxinaban isto, que viñan pensando nunha hamburguesa máis normal e que estaban sorprendidos do ben montada e do ben compensada que estaba". Ahora el responsable de O Palique explica que no sabe si seguirán sirviendo la ConXeito "pero supoño que si, porque tamén me chamaron de Estrella Galicia para felicitarme e quérolles recoñecer a súa aportación".

Sobre el mundo de las hamburguesas a día de hoy, en O Palique lo conocen muy bien y David Folgueira admite que "o cambio que se deu foi enorme e iso está ben. Hai que darlle a súa importancia a este mundo porque moitas veces se aprecia moito un peixe e é normal porque ten que ser así, pero isto, se é algo elaborado, sae moi ben e hai que aprecialo, porque ves auténticas virguerías feitas con outras cousas, pero con isto tamén se poden facer cousas que non lle fan un feo a un peixe". Lo cierto es que en O Palique nunca se estuvieron quietos y apostaron por ir introduciendo cambios.

Folgueira recuerda que cuando incluyeron la ConXeito en su carta, que tiene algunos ingredientes algo arriesgados, vieron que "algúns dos nosos clientes habituais nos dicían que preferían as de sempre, pero tamén houbo outros que nos dicían que lles gustaba". "Sabes que nunca van gustar a todos, pero estamos orgullosos de como nos quedou".