Hallan muerto en Foz dentro de su coche en la vía pública a un conocido profesor

Un conocido profesor de Foz, de unos 62 años de edad, fue hallado muerto dentro de su coche a las siete de la tarde de ayer. Un familiar que lo buscaba lo localizó sentado e inconsciente, por lo que alertó al 112 Galicia, que a su vez movilizó a la Policía Local, al 061 y a la Guardia Civil. Todo apunta a que el óbito se debió a causas naturales, se cree que se sintió mal y paró el vehículo.

Los servicios de emergencias cortaron la calle Ollo do Mar, donde le localizaron, además de realizar agentes municipales y los sanitarios y técnicos de Urxencias Médicas la tentativa de reanimación durante unos 40 minutos, pero el hombre no respondió a la maniobra. Cuando le encontraron ya no tenía signos vitales, por lo que suponen que podía llevar fallecido un tiempo indeterminado.

La autoridad judicial se hizo cargo del óbito, razón por la que fue necesario esperar a que el forense certificase el fallecimiento para realizar el levantamiento del cadáver. La Guardia Civil asumió el caso, pero será el juzgado quien determine sobre la realización de la pertinente autopsia al hallarse el cuerpo dentro del vehículo, pero en la vía pública.