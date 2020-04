La Guardia Civil ha detectado en el interior de un barco pesquero en Burela un total de 6.138 kilogramos de caballa no declarada.

Agentes del Seprona, durante la crisis sanitaria del Covid-19, tienen constancia de que podrían producirse infradeclaraciones en la pesca de la caballa, y en el marco de esta investigación observan la entrada en el puerto de un barco pesquero, por lo que deciden inspeccionarlo para comprobar si las especies capturadas que transporta se corresponden con la notificación previa de desembarque.

Al personarse en el muelle observan como desde el barco pesquero se habían descargado varios palés con numerosas cajas con caballa. Se accede a la cubierta del barco y a la lonja para constatar si se habían pesado los palés descargados, localizando dos con 1.666 kilos de caballa supuestamente descargados desde la bodega del barco pero con una etiqueta con fecha de descarga del día anterior. Tras realizar gestiones con personal de la lonja se pudo comprobar que esos kilos fueron pesados el mismo día de la inspección.

Las patrullas del Seprona, apoyada por efectivos del Servicio Marítimo Provincial del cuerpo, controlan la descarga de la pesca contenida en la bodega del buque y comprueban si se correspondía con los 9.090 kilogramos reflejados en la notificación previa de desembarque. Se contabilizaron 8.905, dentro del porcentaje permitido por la normativa vigente.

En la segunda bodega había 273 cajas de caballa no declaradas

Una vez finalizada la descarga del pescado, y mientras verificaban la documentación del buque los efectivos del Servicio Marítimo, los agentes se percatan de que el barco se encontraba ligeramente escorado hacia uno de sus lados, por lo que deciden inspeccionar minuciosamente la bodega y cubierta. Observan en la zona de estribor una caja de plástico de grandes dimensiones con redes en su interior anclada sobre una estructura metálica, lo que les resulta sospechoso.

Tras mover la caja de redes localizan una escotilla, que accedía a una segunda bodega de carga ocultada en la cubierta inferior no reflejada en los planos del barco y en cuyo interior se localizaron 273 cajas de caballa no declaradas, las cuales, tras ser descargadas y pesadas en lonja, sumaron un total de 4.472 kilos. Dicha cantidad añadida a los 1.666 de los palés resultan 6.138 kilogramos de caballa no declarada.

A raíz de estos hechos se formula una denuncia en relación a la ley de pesca dirigida a la dirección territorial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.