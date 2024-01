"Hai problemas para atopar novos traballadores e hai que coidalos moito"

Leva unha instalación na que destaca a variedade de marcas que teñen, pero tamén asegura que se preocupan moito pola calidade do servicio que dan, porque destaca que é importante coidar ao persoal que teñen neste momento para poder dar un servizo o máis completo posible nun mundo no que a competencia é moi forte. Sobre a incorporación de novas xeracións ao sector, recoñece que é un problema que, ademais, baixo o seu punto de vista, aínda vai ir a peor nos vindeiros anos, empezando por talleres pequenos pero seguindo por todos en xeral.

O tema dos problemas para atopar persoal no seu sector é algo real ou unha cuestión da que se fala só neste momento?

Si que temos problemas, si. É algo totalmente certo e que nos está a suceder a todos. Temos que coidar moito o persoal que hai e estar sempre buscando, porque é problemático.

No seu caso tirou de xente chegada de centros de Formación Profesional?

Si, neste momento collín varios traballadores que veñen de FP. Teño tres que chegaron do Porta da Auga de Ribadeo que xa están en plantilla. Naturalmente chegaron e tiveron que acabar de formarse aquí, pero si, viñeron de alí.

"Nós implantamos o horario europeo para que saian ás cinco da tarde e ademais habilitei un cátering para comer"

Antes falaba de coidar á xente nova. Referíase ao salario ou tamén a outro tipo de cuestións?

Bueno, o tema do salario é importante, eso creo que non o pode discutir ninguén porque é algo que está aí. Pero penso que tamén é importante dicir que nós melloramos bastante outras cousas para os nosos traballadores. Por exemplo, implantamos o horario europeo xa no ano 2020. En canto vin que chegaba o tema do covid, implantámolo inmediatamente, así que saen ás cinco da tarde. A eso acompañámolo cun cátering para que poidan comer aquí, cun primeiro e un segundo prato, que penso que tamén é algo importante porque sumado supón unha serie de melloras persoais importantantes como saír antes de traballar, poder aforrar cartos en desprazamentos ou tamén en comidas.

Resúltalle sinxelo entón atopar relevo nos postos que lle van quedando baleiros?

Non o é. Nunca é sinxelo. Realmente é algo que non pasa só neste sector, pasa en moitos outros, pero penso que é certo que esta zona tamén é máis problemática que outras do resto de Galicia. Eu incluso tiven que explicar estas circunstancias particulares que temos porque na dirección de empresa cóstalles entender estas peculiaridades.

Falará con outros compañeiros de profesión sobre esto, detecta que lles pasa o mesmo?

Desde logo que si. Por exemplo neste momento sei perfectamente que hai cinco talleres e dúas constructoras con problemas graves para atopar xente para traballar, porque nas constructoras teñen moito vehículo que manter, e non atopan persoal que o faga.