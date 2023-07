"Había moitas ganas" de rapa en Viveiro

O de Candaoso na parroquia viveirense de Santo André de Boimente presume de ser "o único e auténtico curro da provincia onde o home loita contra o cabalo ata derribalo". Así, nas 52 edicións que se cumpriron onte da Rapa das Bestas organizada pola comunidade de montes e que regresou ao calendario despois de non facerse dende 2019. Tras estes anos de ausencia, "había moitas ganas" de volver á cita cos equinos, aseguraba o presidente do colectivo, Antonio Yáñez.

A festa, declarada de interese turístico, tivo este domingo unha notable afluencia de xente aínda que pola mañá o tempo non acompañaba demasiado. "O que choveu non era moita cantidade, pero o que fastidiaba era a néboa para ver a baixada. Saíunos unha baixada boísima pero non se vía ben", comenta sobre a primeira actividade da mañá, na que máis dunha ducia de xinetes xa estaban ás sete e media nos montes Buio e Lerín para xuntar os animais. "Primeiro xuntamos o gando vacún, que trouxemos para o pé do curro, e despois o cabalar en dous grupos, pois temos as de pura raza galega apartadas das outras para manter a pureza da especie", sinala. En total, xuntaron uns 300 cabalos coas súas crías.

A continuación empezou a rapa no curro onde entran en acción os aloitadores, encargados de suxeitar os cabalos para cortarlles as crinas, unha operación que algúns xinetes facían montados nos equinos e para a que haberá relevo xeracional, pois "xa hai rapaces e rapazas rapando". Aquí, un dos participantes recibiu un golpe.

Nesta cita de orixes ancestrais non faltaron tradicións como a degustación de sopas de allo, a feira de gando ou a música, que neste caso foi por conta do dúo Belinda, que xa actuara o sábado na véspera da festa xunto ao trío Merengue.

Unha vez rematada a rapa e as comidas, pola tarde desenvolvéronse carreiras e competicións equinas en distintas categorías con premios en metálico e trofeos. En concreto, houbo probas de andadura serrada e chapeada (para cabalos de máis e menos de 1,51 metros en cada unha delas) e premios de 100, 75, 50 e 25 euros e trofeo en cada categoría, ademais de carreiras de cabalos de pura raza e de cruce, onde se repartían 150, 100, 75 e 50 euros máis trofeo, e carreiras de burros, con 100, 75, 50 e 25 euros e trofeo para os catro primeiros clasificados.

A intención da comunidade de montes é ir mellorando a festa cada ano e como novidade este domingo había instalado un photocall no que a xente se podía facer fotos e levar un recordo da rapa.

O concello de Viveiro prepárase agora para o Mercado Renacentista, que se celebra desde este xoves ao domingo e que inclúe o venres o desembarco de Carlos V ás oito da tarde na praia de Covas.